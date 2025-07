ATP Toronto 2025, l’australiano Duckworth affronterà Musetti. Pospisil termina la carriera

Si è alzato il sipario sul tabellone principale del Masters 1000 di Toronto, un torneo che finora ha fatto parlare più per le importanti assenze (non ci saranno Sinner, Alcaraz, Djokovic e Draper solo per nominare i nomi illustri). In casa Italia ci sono comunque tanti possibili protagonisti e tra questi anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero tre, che ha conosciuto il nome del suo avversario al secondo turno ed è James Duckworth. L’australiano, numero 106 del mondo, ha superato in due set il cinese Shang per 6-3 7-6.

Quella di ieri è stata anche la giornata dell’addio al tennis di Vasek Pospisil. Il tennista canadese ha appeso la racchetta al chiodo, ma lo ha fatto al termine di una partita comunque molto lottata contro l’argentino Facundo Bagnis, che si è imposto sul padrone di casa con il punteggio di 6-2 3-6 6-3.

Buona la prima per Giovanni Mpetshi Perricard, che ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki per 6-4 6-2 ed ora affronterà il danese Holger Rune, numero cinque del seeding, in un match sicuramente avvincente. Mpetshi Perricard ha salvato il tennis francese da una debacle, visto che sono arrivate le sconfitte di Benjamin Bonzi, Gael Monfils, Paul-Hugues Herbert, Ugo Blanchet, Valentin Royer e Quentin Halys.

Vincono all’esordio anche gli americani Reilly Opelka e Learner Tien, che hanno sconfitto rispettivamente l’austriaco Sebastian Ofner (7-6 7-5) e il connazionale Colton Smith (6-4 7-5).

RISULTATI MASTERS 1000 TORONTO 2025