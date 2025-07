WEC, Toyota in testa nella FP3 della 6h San Paolo. 2° posto per Ferrari

Toyota prende il controllo delle operazioni a San Paolo al termine della FP3 della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship 2025. La GR010 Hybrid n. 8 di Ryo Hirakawa si distingue in Brasile precedendo la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor.

L’italiano ed il belga hanno tenuto testa alla Toyota n. 7, alla Cadillac n. 12 ed all’Alpine n. 36 al termine di un turno che ha subito nessuna interruzione. Tutti i protagonisti sono scesi regolarmente in azione per gli ultimi passaggi prima delle qualifiche di questa sera.

Proton Competition Porsche n. 99, AF Corse Ferrari n. 83, Peugeot n. 94 ed Alpine n. 36 chiudono nell’ordine la prima parte della graduatoria. 11mo posto invece per la Ferrari 499p n. 51 leader del campionato alla vigilia della quinta prova delle otto previste per il FIA WEC 2025.

In LMGT3 l’Aston Martin n. 10 Racing Spirit of Leman cede il passo alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Jonny Edgar. Ford (Proton Competition n. 88) e Lexus (Akkodis ASP n. 87) completano la FP3 in terza e quarta piazza precedendo la McLaren n. 96 United Autosport.

Oggi alle 19.45 la battaglia per la pole position con due distinte sessioni per GT e prototipi. Domani la corsa che partirà alle 16.30 italiane.