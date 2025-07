WEC, Ferrari verso il Brasile: “Siamo in una posizione privilegiata, le prossime gare saranno complesse”

Torna questo fine settimana dal Brasile il FIA World Endurance Championship per la quinta tappa delle otto previste. Ferrari parte come l’auto da battere dopo il successo a Le Mans con la 499P privata n. 83 AF Corse ed i trionfi ottenuti tra Lusail, Imola e Spa con le vetture ufficiali n. 50 e n. 51.

Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi/James Calado (n. 51) sono attualmente in cima alla classifica generale piloti con un ampio margine nei confronti della Ferrari n. 83 e della gemella n. 50 che ha perso diversi punti in seguito alla squalifica rimediata dopo la 24h Le Mans.

Il marchio di Maranello guarda tutti da lontano anche nella graduatoria costruttori. San Paolo potrebbe segnare un nuovo allungo su Toyota e Porsche, annichilite sino ad ora in ogni condizione dalle auto italiane.

Pier Guidi ha affermato in una nota ufficiale alla vigilia della 6h di Interlagos, protagonista nel FIA WEC dalla passata stagione dopo una breve assenza. “Non penso che Interlagos sia la pista più favorevole alla nostra vettura, ma finora quest’anno abbiamo dimostrato di essere migliorati in generale in ogni circuito quindi la speranza è di poter ottenere un buon risultato. Come dall’inizio del campionato, l’obiettivo sarà di fare quanti più punti possibili, e se potremo lottare per la vittoria o un piazzamento sul podio faremo di tutto per ottenerlo, con l’ambizione principale di rimanere in testa alle classifiche del campionato Costruttori e Piloti. Rispetto al 2024 c’è un nuovo asfalto che scopriremo dal vivo quando saremo in pista”.

Fuoco invece ha dichiarato: “Gareggiare a Interlagos regala sempre belle emozioni a un pilota considerato che il contesto generale e il calore del pubblico sono qualcosa di davvero particolare. Torniamo in pista dopo Le Mans con la volontà, per il nostro equipaggio, di tornare a fare un buon risultato e assicurarci punti molto importanti in ottica campionato. Nonostante un anno fa la corsa a San Paolo non fu affatto facile per le Ferrari, siamo fiduciosi di poter progredire, capitalizzando l’esperienza fatta nel 2024. L’obiettivo della squadra sarà di sfruttare appieno il potenziale della vettura per raccogliere il miglior risultato possibile”.

Concentrazione massima per Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti. “Arriviamo alla 6 Ore del Brasile, la gara che rappresenta il giro di boa del FIA WEC 2025, in una posizione privilegiata, considerato che siamo primi nelle graduatorie del Campionato del mondo Costruttori e Piloti, e in quella delle squadre indipendenti, in virtù dei risultati della 499P iscritta dal team AF Corse, prima alla 24 Ore di Le Mans. Nonostante questo, siamo consapevoli che le prossime quattro gare saranno complesse e che dovremo continuare a esprimerci al meglio, evitando ogni errore. Interlagos rappresenta forse uno dei tracciati più ostici per la nostra 499P, come del resto lo era una pista come Lusail, sede del primo atto dell’annata, dove siamo comunque riusciti a conquistare la vittoria e una storica tripletta. Con umiltà e concentrazione, unite alla consapevolezza delle capacità della nostra squadra, scenderemo in pista per ottenere il miglior risultato possibile”.

Parentesi finale per Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars. “La 6 Ore di San Paolo rappresenta una tappa importante e nodale della stagione e vi arriviamo con la consapevolezza del lavoro svolto finora, nonché con la volontà e la determinazione di continuare a migliorarci sempre. Dopo la terza vittoria a Le Mans, e la quarta consecutiva in questa annata, la concorrenza sarà altissima, ma il nostro obiettivo resta quello di lottare per le posizioni di vertice e di raccogliere punti importanti per il campionato. Il circuito di Interlagos è una pista molto tecnica, caratterizzata da curve veloci, cambi di pendenza e un asfalto impegnativo per la gestione delle gomme: per questi aspetti la scelta e la messa a punto del setup, non meno che la strategia, giocheranno un ruolo determinante. La squadra ha lavorato intensamente al simulatore e in ufficio per esplorare un ampio range di messe a punto e strategie, identificando soluzioni specifiche per affrontare al meglio le particolarità di questa gara. Siamo confidenti, quindi, nonostante le difficoltà che non mancheranno, di poter raggiungere i nostri obiettivi”.