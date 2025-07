WEC, Ferrari prova a confermarsi regina anche a San Paolo

A meno di un mese dalla 24h Le Mans, riparte dal Brasile il FIA World Endurance Championship 2025 con la 6h di San Paolo. Ferrari cerca l’allungo decisivo in classifica dopo siglato tutte le prove in programma da febbraio ad oggi.

La 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi grazie al successo nella 6h di Imola e nella 6h di Spa vanta 115 punti all’attivo contro gli 89 della Ferrari n. 83 privata AF Corse che ha vinto a Le Mans con Phil Hanson/Yifei Ye/Robert Kubica.

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (Ferrari n. 50), squalificati a Le Mans, sono in terza piazza a 57, mentre dobbiamo scendere a 44 per trovare la Toyota n. 7 di Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries.

Ferrari può quindi ipotecare in Brasile il titolo piloti e soprattutto il prestigioso trofeo costruttori. Il brand tricolore ha un margine ancora più ampio in questa graduatoria, sono infatti 172 i punti della Rossa contro i 95 di Toyota GR.

I giapponesi vinsero nel 2024 dominando la scena sui rivali. La n. 7 e la n. 8 inseguono il primo risultato positivo del 2025 dopo una difficile 24h Le Mans in cui l’unico rivale delle 499P è stata la Porsche ufficiale n. 6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Matt Campbell.

Sono tanti quindi i protagonisti che in Brasile cercano un riscatto dopo una difficile Le Mans. Su tutti segnaliamo BMW, Cadillac ed Alpine, mai della contesta nella competizione più importante della stagione.

In LMGT3 il FIA World Endurance Championship è decisamente più incerto. Al comando della classifica grazie all’acuto di Le Mans spicca la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Prhom di Riccardo Pera/Richard Lietz/Ryan Hardwick con 5 punti di margine nei confronti della Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Alessio Rovera/Simon Mann.

Occhi puntati a Interlagos anche su BMW che ha mancato clamorosamente l’appuntamento di Le Mans con un problema tecnico che ha vanificato l’ottimo lavoro svolto della M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Valentino Rossi/Kelvin van der Linde/Ahmad Al Harthy si trovavano pienamente in corsa per il successo prima di un incidente nella notte alle ‘Curve Porsche’.

Da segnalare alcune assenze a Interlagos vista la concomitanza con il round di Berlino del Mondiale Formula E. Per questa ragione sono out dall’entry list della classe Hypercar alcuni nomi di spicco come Sébastien Buemi (Toyota), Jean-Éric Vergne (Peugeot), Stoffel Vandoorne (Peugeot) e Robin Frijns (BMW).