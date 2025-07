Volley, Sarah Fahr: “Gestiti momenti strani, stile particolare degli USA. L’obiettivo è la finale”

L’Italia ha prolungato la propria striscia di imbattibilità, sconfiggendo gli USA per 3-0 e issandosi a quota 27 successi di fila. Le Campionesse Olimpiche hanno dettato legge al debutto nella Final Eight della Nations League di volley femminile e si sono qualificate alla semifinale, che disputeranno sabato 26 luglio contro la vincente del confronto tra Polonia e Cina.

La centrale Sarah Fahr ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Da questa partita ci prendiamo l’aver saputo gestire momenti strani e difficili. A questo punto del torneo sappiamo di affrontare tutte squadre molto toste, è logico, ma allo stesso tempo siamo consapevoli di poter e dover fare meglio. Gli States hanno giocato con uno stile particolare, con palle veloci e attacchi a tutto braccio praticamente sempre”.

L’azzurra ha poi proseguito nella propria valutazione, proiettandosi verso il prosieguo della prestigiosa competizione internazionale itinerante: “Qualche difficoltà c’è stata ma, come già successo in altre situazioni in questa Nations League, abbiamo dimostrato di saperci esaltare nei momenti difficili trovando la forza per venirne fuori. Il nostro obiettivo è la finale, adesso recuperiamo le energie avendo modo di lavorare in palestra per arrivare pronte al prossimo, importante, impegno”.