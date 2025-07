Volley, l’Italia a un passo dal record: la striscia di vittorie consecutive, Velasco “sfida” Barbolini

La Nazionale Italiana di volley femminile non perde una partita ufficiale dal 1° giugno 2024, quando venne sconfitta dal Brasile al tie-break in un incontro valido per la fase preliminare della Nations League andato in scena a Macao (Cina). Da quel momento le azzurre si sono rivelate imbattibili e hanno infilato addirittura venticinque vittorie consecutive.

Nell’ordine: cinque nella fase preliminare e tre nella Final Eight di quella Nations League, sei alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024, undici nella fase preliminare dell’attuale Nations League. La formazione guidata dal CT Julio Velasco si trova ora a una sola lunghezza dallo storico record di vittorie consecutive nella storia della pallavolo italiana: le 26 affermazioni che il gruppo guidato dal CT Massimo Barbolini firmò tra il 2007 e il 2008, il biennio in cui si vinsero gli Europei e si alzò al cielo la Coppa del Mondo, a cui seguì il terzo posto nel World Grand Prix.

Anna Danesi e compagne eguaglierebbero quella striscia in caso di successo contro l’Olanda nella partita in programma domenica 13 luglio (ore 16.00). Sarà l’ultimo incontro della fase preliminare della Nations League e poi si potrebbe pensare a superare quel filotto imponendosi nei quarti di finale della prestigiosa manifestazione, che quest’anno fa da antipasto ai Mondiali in Thailandia.

Ne ha parlato anche il CT Julio Velasco attraverso i canali federali: “Adesso possiamo allungare la striscia di vittorie eguagliando quella fatta registrare qualche tempo fa dall’Italia diretta da Massimo Barbolini che ora è mio assistente. E lui è parte di questa nuova striscia, Massimo è un allenatore eccezionale, un amico e parte fondamentale di uno staff di cui fa parte anche Juan Cichello e tanti altri professionisti che stanno contribuendo a questo momento eccezionale“.