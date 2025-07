Volley femminile, l’Italia regola Cina Taipei e firma la seconda vittoria alle Universiadi

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo di volley femminile che si sta disputando alle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti ai vari Atenei. Dopo aver regolato gli USA nella giornata di ieri, la nostra Nazionale si è replicata contro la poco quotata Cina Taipei, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-15; 25-19; 25-15) alla Max Schmelling Halle di Berlino.

Prova di rilievo da parte di big del panorama internazionale come la schiacciatrice Loveth Omoruyi (14 punti per la Campionessa Olimpica), l’opposto Adhu Malual (9 punti) e la palleggiatrice Chidera Eze (6) già viste in Nations League. In doppia cifra la centrale Benedetta Maria Sartori (10) affiancata in reparto da Matilde Munarini (7), Martina Armini il libero.

L’Italia svetta in testa alla classifica del gruppo D con 2 successi (6 punti) davanti a Cina Taipei e USA (una vittoria e tre punti a testa). Le azzurre chiuderanno la fase a gironi nella giornata di venerdì 18 luglio (ore 14.00) affrontando l’Australia, con la certezza di avere già conquistato la qualificazione ai quarti di finale.