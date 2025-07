Volley femminile, l’Italia prolunga la striscia di imbattibilità: tutte le 28 vittorie di fila delle azzurre

L’Italia ha infilato la 28ma vittoria consecutiva: la nostra Nazionale di volley femminile non perde dal 1° giugno 2024, quando venne battuta dal Brasile in un incontro valido per la fase preliminare della Nations League. Il nuovo sigillo è arrivato a Lodz, dove le Campionesse Olimpiche hanno travolto la Polonia padrona di casa con un secco 3-0 e si sono così qualificate all’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante.

Le ragazze del CT Julio Velasco proseguono nella loro cavalcata incontrastata, prolungando una striscia di imbattibilità che è composta in questo modo: cinque successi nella fase preliminare e tre nella Final Eight della Nations League 2024, sei alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024, dodici nella fase preliminare e due nella Final Eight dell’attuale Nations League. Se Anna Danesi e compagne difenderanno il titolo allora voleranno a 29, mentre per quota 30 servirebbe esordire con un successo ai Mondiali.

Il sestetto tricolore ha ormai superato la celeberrima striscia di 27 affermazioni cui il gruppo guidato da Massimo Barbolini si rese protagonista tra il 2007 e il 2008.

STRISCIA VITTORIA CONSECUTIVE ITALIA VOLLEY

2 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Cina 3-0

11 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Canada 3-0

14 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Corea del Sud 3-0

15 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs USA 3-1

16 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Serbia 3-1

21 giugno 2024 (Nations League, quarti di finale), Italia vs USA 3-0

22 giugno 2024 (Nations League, semifinale), Italia vs Polonia 3-0

23 giugno 2024 (Nations League, finale), Italia vs Giappone 3-1

28 luglio 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Repubblica Dominicana 3-1

1° agosto 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Paesi Bassi 3-0

4 agosto 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Turchia 3-0

6 agosto 2024 (Olimpiadi, quarti di finale), Italia vs Serbia 3-0

8 agosto 2024 (Olimpiadi, semifinale), Italia vs Turchia 3-0

11 agosto 2024 (Olimpiadi, finale), Italia vs USA 3-0

4 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs USA 3-0

5 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Germania 3-2

6 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Corea del Sud 3-0

8 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Brasile 3-0

18 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Bulgaria 3-1

19 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Thailandia 3-0

20 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Giappone 3-2

22 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Cina 3-0

9 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Belgio 3-0

10 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Serbia 3-0

12 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Turchia 3-2

13 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Paesi Bassi 3-0

23 luglio 2025 (Nations League, quarti di finale), Italia vs USA 3-0

26 luglio 2025 (Nations League, semifinale), Italia vs Polonia 3-0