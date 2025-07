A che ora la finale dell’Italia di volley femminile in Nations League: programma, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alla finale della Nations League 2025 di volley femminile: le Campionesse Olimpiche hanno regolato USA e Polonia con due secchi 3-0 sul campo di Lodz, meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le ragazze del CT Julio Velasco torneranno in scena domenica 27 luglio (ore 20.00) per fronteggiare la vincente del confronto tra Brasile e Giappone, semifinale in programma questa sera (ore 20.00).

La nostra Nazionale dovrà attendere qualche ora per conoscere la propria rivale nel match che metterà in palio il trofeo: dall’altra parte della rete ci saranno o le sudamericane, ultima formazione capace di sconfiggere le azzurre ormai 28 partite fa e dotata di una propulsione offensiva davvero rimarchevole, oppure le asiatiche, formidabili in difesa e combattive su ogni punto nonché capaci di eliminare la più quotata Turchia di coach Daniele Santarelli.

A trascinare l’Italia saranno come sempre gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Alice Degradi (con Stella Nervini e Gaia Giovannini pronte a subentrare), le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Nations League 2025 di volley femminile con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 27 luglio

Ore 20.00 Italia vs Brasile/Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.