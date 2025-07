Volley Nations League: Italia-Turchia vale il primo posto e qualcosa in più

Italia contro Turchia mette in palio una fetta importante del primo posto nella fase di qualificazione della Volleyball Nations League. Si affrontano, probabilmente, le due Nazionali più forti del mondo, con due tra gli allenatori più vincenti della storia, tre delle migliori opposte in circolazione (e forse di sempre), e una serie di protagoniste abituate a competere ai massimi livelli internazionali. Difficile chiedere di più in questo momento storico del volley.

Italia e Turchia si sono affrontate spesso negli ultimi anni, in match sempre intensi e ricchi di significato. Dalla vittoria turca all’Europeo giocato in Italia — partita che segnò l’uscita di scena di Davide Mazzanti, nonostante il tentativo di rimonta con Paola Egonu gettata nella mischia — fino al successo azzurro nella semifinale dei Giochi di Parigi 2024, che aprì la strada al trionfo contro gli Stati Uniti, relegando la Turchia alla finale per il bronzo, poi persa con il Brasile.

Per Danesi e compagne questa è “la partita” della fase preliminare della Nations League. Una sfida che si carica di tensioni e incroci dopo un’estate segnata da passaggi incrociati tra Italia e Turchia: basti pensare alle nuove destinazioni di Alessia Orro e Myriam Sylla, o al rientro in patria di Caterina Bosetti, oggi non più parte della Nazionale.

Julio Velasco affronta un test cruciale in vista delle sfide decisive di questa stagione. Dall’altra parte della rete troverà Daniele Santarelli, alla guida della Turchia e marito di Monica De Gennaro, che ha già annunciato l’addio alla Nazionale dopo il Mondiale in Thailandia. Il tecnico delle meraviglie con Conegliano, dove ha vinto tutto, cerca ora riscatto con la Turchia dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Santarelli affida la regia a Elif Sahin, 24 anni, ormai colonna dell’Eczacibasi, affiancata da Dilay Ozdemir, in arrivo dal Besiktas. In posto 2 c’è una fuoriclasse assoluta: Melissa Vargas, 25 anni, opposta del Fenerbahce e ormai icona mondiale del volley.

In banda troviamo Ebrar Karakurt, capace di giocare anche da opposta, ora tornata in Turchia all’Eczacibasi dopo l’esperienza in Russia; Derya Cebecioğlu, 24 anni, già al Vakifbank da due stagioni; Saliha Şahin, attesa al Zeren Spor Kulübü; Meliha Diken, reduce da un’esperienza in Corea del Sud; e Yaprak Erkek, alla quarta stagione all’Eczacibasi.

Al centro, i nomi sono altrettanto importanti: Zehra Gunes, storica bandiera del Vakifbank; Asli Kalac, esperta centrale del Fenerbahce; Deniz Uyanik, seconda stagione al Vakifbank; e Sinead Jack-Kisal, giocatrice di punta dell’Eczacibasi. In seconda linea i liberi sono Gizem Örge, 32 anni del Fenerbahce, e Eylül Akarçeşme Yatgın, 25 anni del Galatasaray.