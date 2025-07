Volley femminile, l’Italia resta in testa alla classifica: sfida alla Turchia, che vantaggi dà il primo posto

L’Italia ha infilato la decima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile: dopo due settimane da protagoniste tra Rio de Janeiro e Hong Kong, le Campionesse Olimpiche hanno iniziato nel miglior modo possibile la trasferta di Apeldoorn (Paesi Bassi) travolgendo il Belgio e la Serbia con il massimo scarto. Le azzurre si confermano così al primo posto in classifica con dieci successi (28 punti), inseguite a stretta distanza da diverse avversarie.

Il Brasile si trova a 9 vittorie (25 punti), la Polonia e il Giappone sono a quota 8 affermazioni (24 punti) ma le biancorosse hanno disputato un incontro in meno, la Turchia è ferma a 8 successi (22 punti) e ha giocato una partita in meno. Sono queste formazioni a giocarsi, con possibilità differenti, il primo posto nella classifica generale al termine della fase preliminare.

Cosa comporta il primato? Il diritto di fronteggiare l’ottava classificata nei quarti di finale e poi la vincente dello scontro tra quarta e quinta in un’ipotetica semifinale. Sulla carta sono gli accoppiamenti più agevoli, ma non è assolutamente detto che le rivali dall’altra parte della rete siano più abbordabili di altre avversarie meglio piazzate in graduatoria. Al momento non ci sono vantaggi in termini di calendario, visto che la programmazione dettagliata delle Final Eight deve ancora essere definita.

Ad esempio per i posti tra il sesto e l’ottavo sono in lizza Cina, Germania, USA, Cechia, Repubblica Dominicana (il compito è più arduo per Francia, Olanda, Bulgaria, Belgio). Quali saranno i prossimi incroci all’orizzonte? L’Italia è attesa dal fondamentale scontro diretto di sabato contro la Turchia e poi chiuderà domenica contro l’Olanda; la Turchia sfiderà la Cechia prima del testa a testa con le azzurre e della conclusione con la Serbia; Polonia e Brasile daranno vita a uno spumeggiante scontro diretto e poi le verdeoro chiuderanno con il Giappone, mentre le biancorosse sono attese anche dalle nipponiche e dalla Bulgaria.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

1. Italia 10 vittorie (28 punti)

2. Brasile 9 vittorie (25 punti)

3. Polonia 8 vittorie (24 punti) *

4. Giappone 8 vittorie (24 punti)

5. Turchia 8 vittorie (22 punti) *

6. Cina 6 vittorie (17 punti) *

7. Germania 5 vittorie (16 punti) *

8. USA 5 vittorie (14 punti) *

9. Cechia 4 vittorie (10 punti) *

10. Repubblica Dominicana 4 vittorie (10 punti) *

11. Francia 3 vittorie (11 punti)

12. Paesi Bassi 3 vittorie (10 punti) *

13. Bulgaria 3 vittorie (9 punti) *

14. Belgio 3 vittorie (8 punti) *

15. Canada 2 vittorie (7 punti) *

16. Serbia 1 vittoria (8 punti)

17. Thailandia 1 vittoria (5 punti) *

18. Corea del Sud 1 vittoria (4 punti)

*= 1 partita in meno.