Volley, Cambi: “Mai sentite appagate”. Nervini: “Da protagonista in una finale, sono incredula”

Stella Nervini è subentrata all’infortunata Alice Degradi nella finale della Nations League 2025 di volley femminile, subentrando nel corso del secondo set e fornendo un contributo determinante per il successo dell’Italia contro il Brasile. La schiacciatrice ha giocato da protagonista nell’attacco completato dall’altro martello Myriam Sylla e dagli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. La vice capitana Carlotta Cambi è stata impiegata nel doppio cambio al posto di Alessia Orro. Le due azzurre hanno espresso la loro soddisfazione attraverso i canali federali.

CARLOTTA CAMBI: “Un altro successo, il terzo in poco meno di anno, non ci sono parole per descrivere quello che stiamo facendo. Abbiamo lavorato tanto, non ci siamo mai sentite appagate ed abbiamo aggiunto la capacità di soffrire ed uscire dalle difficoltà che abbiamo incontrato nel corso di questa Nations League. Adesso ci godiamo una settimana di break e poi torneremo a lavorare per provare a raggiungere un nuovo importante traguardo”.

STELLA NERVINI: “Non mi sembra vero di vivere queste emozioni, ho giocato da protagonista una finale di Nations League ed ancora sono incredula. Mi sto godendo questo momento anche se il pensiero va alla nostra compagna Alice Degradi, uscita per infortunio. Siamo in attesa di capire cosa le sia successo ma nel frattempo ci prendiamo questo trofeo anche per lei che ha dato e tanto nel corso di questo primo scorcio di estate”.