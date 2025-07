Volley, Barbolini: “Italia in crescita costante”. Nervini: “Riusciamo a vincere quando non siamo perfette”

L’Italia ha sconfitto la Serbia con un perentorio 3-0 e si è confermata saldamente al comando della classifica generale della Nations League di volley femminile, forte delle dieci vittorie conquistate in altrettante partite disputate nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno travolto le Campionesse del Mondo guidate dalla stella Tijana Boskovic, ribadendo l’eccellente momento di forma e prolungando la propria imbattibilità. Il secondo allenatore Massimo Barbolini e la schiacciatore Stella Nervini hanno fatto un punto della situazione attraverso i canali federali.

MASSIMO BARBOLINI: “Tante volte è facile vincere quando tutto gira nel verso giusto, ma stasera lo abbiamo fatto nonostante un piccolo blackout nel secondo set e qualche difficoltà, dovuta alla forza della Serbia, nel terzo. Le ragazze però sono state brave a tenersi sempre in partita, una volta con un muro, una volta con una difesa e poi anche con il servizio, a tenere sempre sotto pressione le avversarie riuscendo poi a portare a casa un’altra importante vittoria. Adesso chiuderemo questa week con Turchia e Olanda che saranno sicuramente un buon viatico in vista delle Finals. Ma al di là dei risultati, credo che si stia determinando un percorso di crescita costante che ci deve far ben sperare per il futuro. Tutte danno tanto, ma questo è un trend iniziato l’anno scorso. Questo è un gruppo di 14 atlete che sanno di poter contribuire in maniera importante contro tutti e in qualsiasi circostanza. Questo è un valore importante che ci portiamo dietro da un anno e che dovrà essere alla base delle nostre future fortune”.

STELLA NERVINI: “È stata una partita molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista psicologico perché affrontavamo una squadra molto forte. Sono molto felice perché nel secondo set abbiamo sofferto tanto e pur non giocando la nostra miglior pallavolo siamo riuscite a venirne fuori trovando la forza di vincere. Questo atteggiamento consolida le nostre certezze perché se riusciamo a vincere anche quando non siamo perfette, allora significa che siamo sulla strada giusta. Dal punto di vista personale sono molto felice, il mio compito è quello di farmi sempre trovare pronta quando vengo chiamata in causa. Devo dare il massimo e quando ci riesco non posso che essere soddisfatta ed orgogliosa”.