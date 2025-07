Vela, Nicolò Renna è bronzo ai Mondiali iQFoil! Terza medaglia iridata di fila per l’azzurro

Nicolò Renna si conferma tra i big internazionali della specialità e conquista il bronzo ai Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, evento principale della stagione che apre il nuovo quadriennio olimpico della tavola verso Los Angeles 2028. Sfuma dunque il sogno di un clamoroso bis, ma l’azzurro può ritenersi soddisfatto per il terzo podio consecutivo nella rassegna iridata dopo il bronzo a Den Haag 2023 e l’oro di un anno fa a Lanzarote.

Questa volta il 24enne nativo di Rovereto ha saputo brillare nella baia di Aarhus, in Danimarca, qualificandosi direttamente alla Grand Final grazie al secondo posto nella generale dopo le 12 prove di Opening Series ed evitando così di dover affrontare quarti di finale e semifinale. Renna si è presentato all’ultimo atto con mezzo punto d’ufficio, mentre il britannico Andy Brown partiva con un punto grazie al suo primo posto nelle Opening Series.

Brown ha sfruttato questo vantaggio, imponendosi in gara-2 e ottenendo la seconda vittoria necessaria per conquistare il titolo mondiale davanti al francese Tom Arnoux, proveniente dai turni eliminatori e argento grazie al successo in gara-1 di finale. Il campione del mondo uscente si è preso il bronzo, precedendo sempre il brasiliano Mateus Isaac (con un terzo ed un secondo posto parziali) e garantendosi così un posto sul podio iridato.

Grandissima soddisfazione in campo femminile per la formidabile britannica Emma Wilson, ormai presenza fissa sui podi più prestigiosi (due medaglie olimpiche, una mondiale) ma mai sul gradino più alto almeno fino a oggi pomeriggio, quando da eterna piazzata si è trasformata in vincente trionfando ai Mondiali di Aarhus davanti all’israeliana Tamar Steinberg e alla tedesca Theresa Marie Steinlein.