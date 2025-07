Una bambina ai Mondiali di nuoto: Yu Zidi sfiora la medaglia nei 200 misti a 12 anni

Ad appena sei centesimi dallo scrivere un pezzo di storia. La cinese Yu Zidi è andata vicinissima a un riscontro straordinario, vista la sua età. Si parla di un’atleta di 12 anni, che nella finale mondiale dei 200 misti femminili, vinta dalla canadese Summer McIntosh, è giunta quarta col crono di 2:09.21, ad appena 0.06 come detto dal bronzo conquistato dall’altra canadese Mary-Sophie Harvey (2:09.15).

Un nuovo fenomeno generazionale all’orizzonte? Stando a quanto riportato dal suo tecnico Li Chao e soprattutto dal Direttore Tecnico della compagine asiatica, l’australiano Michael Bohl, si è davanti a una nuotatrice che potrebbe diventare il punto di riferimento della squadra, per come è in grado di nuotare a un’età così precoce.

I paragoni con Ye Shiwen si sprecano, ricordando che quest’ultima a 16 anni era diventata la più giovane nuotatrice cinese a vincere i titoli olimpici nei Giochi di Londra 2012 nei 200 e 400 misti, ricordando la nota frazione a stile libero dell’ultima specialità, più veloce di quella nuotata nella medesima distanza al maschile dall’americano Ryan Lochte.

Cina che quest’oggi ha conquistato l’oro nei 100 rana con Qin Haiyang e con la possibilità di centrare altre vittorie con atleti del calibro di Pan Zhanle e di Zhang Yufei. Vedremo se questa 12enne speciale saprà fare come la dodicenne danese Inge Soerensen, che nelle Olimpiadi di Berlino del 1936 si tinse di bronzo nei 200 rana. È questo il riferimento storico in competizioni di alto livello internazionale.

Yu ha ancora due carte da giocare, ovvero nei 200 delfino e nei 400 misti e i suoi tempi d’accredito derivanti dai campionati nazionali sono di 2:06.83 (settimo crono mondiale stagionale) e di 4:35.53 (quinto crono mondiale stagionale). Considerando il probabile miglioramento che accompagna le sue prestazioni, potremmo assistere a qualcosa di incredibile.