Nuoto, Yu Zidi firma il nuovo record asiatico a 13 anni nei 200 misti e mette McIntosh nel mirino

Prosegue la crescita vertiginosa di Yu Zidi, che continua a bruciare le tappe dopo un’estate che l’ha vista raccogliere a soli 12 anni ben tre quarti posti in eventi individuali (oltre ad un bronzo in staffetta nella 4×200 sl venendo impiegata in batteria) ai Campionati Mondiali 2025 di nuoto. Sono trascorsi alcuni mesi dalla rassegna iridata di Singapore e la rising star cinese è tornata in azione realizzando una prestazione sbalorditiva in occasione della seconda giornata dei Giochi Nazionali a Shenzhen.

Yu Zidi, che ha festeggiato il 13° compleanno lo scorso 16 ottobre, si è resa protagonista di una performance mostruosa nei 200 misti vincendo la gara e firmando soprattutto il nuovo record asiatico della specialità. La nuotatrice classe 2012 ha toccato la piastra con il tempo di 2:07.41 (27.78, 32.23, 37.34, 30.07 i parziali), migliorando di 16 centesimi il precedente primato che permise alla sua connazionale Ye Shiwen di ottenere l’oro olimpico a Londra 2012 in 2:07.57.

“Non avrei mai immaginato di ottenere un risultato del genere. Volevo solo migliorare il mio personale, ma non mi aspettavo di nuotare così veloce. Mi sono esercitata molto nelle partenza e nelle virate“, ha dichiarato la nativa di Baoding. Yu Zidi ha tolto quasi due secondi al personale, il 2:09.21 che le era valso la quarta piazza nella finale mondiale di Singapore.

Con questa prestazione (sufficiente per arrivare seconda agli ultimi Mondiali) la giovanissima cinese balza al nono posto nelle liste mondiali all-time dei 200 misti, con la concreta possibilità di attaccare in un futuro forse non così lontano l’attuale world record di 2:05.70 della canadese Summer McIntosh.