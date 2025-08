Thomas Ceccon ironico sui social: “anticipa” le critiche degli utenti e si definisce un pollo

Thomas Ceccon è stato uno dei grandi protagonisti della spedizione italiana a Singapore per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto, conquistando ben tre medaglie in tre stili diversi e confermandosi un punto di riferimento della Nazionale dopo la novità legata alla preparazione invernale effettuata in Australia. Il bilancio è sicuramente positivo, ma non sono mancate alcune delusioni che hanno lasciato un po’ d’amaro in bocca.

Il Campione Olimpico in carica e primatista mondiale dei 100 dorso si è infatti dovuto accontentare dell’argento nella sua specialità più forte a pochi centesimi dal sorprendente sudafricano Pieter Coetzee, mentre gli altri podi sono arrivati nella staffetta maschile 4×100 stile libero (con un’ottima frazione del veneto) e nei 50 delfino rispettivamente con un secondo ed un terzo posto.

Ceccon ha risposto presente anche nella staffetta mista maschile (51.80 al lancio, quarto posto azzurro ad un soffio dal bronzo) e nei 100 delfino, centrando un’inattesa finale con il nuovo record italiano in una specialità che non ha mai preparato nel dettaglio. Il 24enne veneto ha pagato però a caro prezzo il grave errore commesso nelle batterie dei 200 dorso, quando è rimasto fuori dalle semifinali nel tentativo di risparmiare energie per i turni successivi.

Al termine della rassegna iridata, l’imprevedibile atleta vicentino si è inventato un curioso siparietto social pubblicando il seguente commento ad un post su Instagram per rispondere ironicamente alle tante critiche: “Che pollo, se non si risparmiava nei 200 dorso poteva anche provare a prendere una medaglia. Gli sta bene“. Più tardi lo stesso Ceccon ha aggiunto una risposta al suo commento: “Hai ragione“. Un campione sicuramente mai banale, sia in vasca che fuori.