A che ora la finale di Thomas Ceccon nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto: n. di corsia, programma esatto, tv

Domani, martedì 29 luglio, a Singapore tornerà in acqua, nell’ambito dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, l’azzurro Thomas Ceccon, il quale sarà il protagonista di una delle cinque finali di giornata del nuoto in corsia, quella dei 100 metri dorso maschili.

La finale si disputerà alle ore 13.58 italiane, con l’azzurro che si troverà in corsia 6 in virtù del quarto crono assoluto fatto segnare in semifinale: il miglior tempo è quello dal magiaro Hubert Kos, davanti all’atleta neutrale di passaporto russo Kliment Kolesnikov ed al sudafricano Pieter Coetze.

La finale dei 100 metri dorso maschili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Martedì 29 luglio

13.58 Nuoto, Mondiali: finale 100 metri dorso maschili (con Thomas Ceccon) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

CORSIE FINALE 100 DORSO

1 NDOYE-BROUARD Yohann FRA 29 NOV 2000 52.47

2 MORGAN Oliver GBR 11 JUN 2003 52.41

3 COETZE Pieter RSA 13 MAY 2004 52.29

4 KOS Hubert HUN 28 MAR 2003 52.21

5 KOLESNIKOV Kliment NAB 9 JUL 2000 52.26

6 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 52.35

7 CHRISTOU Apostolos GRE 1 NOV 1996 52.44

8 LIFINTSEV Miron NAB 25 APR 2006 52.57

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.