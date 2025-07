Tuffi, Italia sesta nel Team Event dei Mondiali 2025 a Singapore. Oro alla Cina

Calato il sipario sulla prima finale dei Mondiali di tuffi 2025 all’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Il Team Event ha assegnato i primi metalli in questa rassegna iridata. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini hanno cercato di rappresentare al meglio delle loro possibilità il Bel Paese in questo particolare format che racchiude tuffi individuali e sincro dai tre metri e dalla piattaforma.

Gli azzurri hanno concluso al sesto posto questo primo atto conclusivo, con lo score di 386.85. Una prova in cui Pellacani ha iniziato col triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, leggermente sporcato (55.80), dai tre metri e Santoro ha ottenuto 66.50 col doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato dal medesimo trampolino. I due azzurri poi hanno realizzato il sincro dai tre metri, eseguendo un doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 64.50.

È stata la volta di Jodoin di Maria e Giovannini dai 10 metri: l’italo-canadese ha messo in mostra una splendida verticale, valsa 73.60 punti, mentre il piattaformista nostrano non ha trovato l’entrata in acqua nel triplo e mezzo indietro (54.45). Ottima la chiusura di entrambi nel sincro con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 72.00.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la squadra vittoriosa, ovvero la Cina. Chen Yiwen, Chen Yuxi, Cheng Zilong e Cao Yuan hanno terminato la loro prova con la bellezza di 466.25 a precedere una compagine messicana in grandissimo spolvero (426.30) e il Giappone (409.25). Stati Uniti fuori dal podio con 404.90, in quarta posizione.