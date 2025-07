Tuffi, Giovannini e Conte mancano la finale del sincro maschile dalla piattaforma

Non ci sarà una coppia azzurra nella finale del sincro maschile dai dieci metri ai Mondiali di Singapore. Riccardo Giovannini e Simone Conte non riescono a centrare la qualificazione, concludendo al dodicesimo posto con il punteggio complessivo di 337.98. Il giovane due italiano ha pagato a caro prezzo gli errori nel triplo e mezzo indietro raggruppato (53.46) e nel triplo e mezzo avanti carpiato (55.80). Si trattava dell’esordio in una rassegna iridata per questa coppia, che comunque ha talento per continuare a crescere e migliorarsi ulteriormente.

L’eliminatoria di questa mattina è stata vinta con abbastanza facilità dalla coppia cinese composta da Cheng Zilong e Zhu Zifeng con il punteggio di 423.33, complice un triplo e mezzo ritornato da 79.68 ed un doppio e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo da 85.32 punti.

Seconda posizione per i russi Nikita Shleikher/Ruslan Ternovoi, altra unica coppia a superare il muro dei 400 punti (407.91). Terzo posto per i britannici Robbie Lee/Kyle Kothari (394.86) davanti agli americani Carson Tyler/Joshua Hedberg (392.64) e agli ucraini Oleksii Sereda/Mark Hrytsenko (392.49). Si qualificano anche i malesi Enrique Harold/Elvis Priestly Anak Clement (378.36), i giapponesi Rikuto Tamai/Shu Ohkubo (373.38) e i tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez/Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk (373.14).

Oggi si assegnano le medaglie anche nel sincro femminile dai tre metri ed è presente la coppia italiana composta da Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, che hanno centrato il quinto posto in classifica nell’eliminatoria.