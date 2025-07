Triathlon, Italia ambiziosa agli Europei sprint e mixed relay di Melilla

A Melilla, in Spagna, andranno in scena sabato 19 e domenica 20 luglio gli Europei 2025 sprint e mixed relay per le categorie élite e junior, anche se nelle gare individuali di sabato 19 saranno estrapolate dalle classifiche élite anche le graduatorie della categoria under 23. Domenica 20, invece, gare in staffetta mista per junior ed élite.

La gare individuali su distanza sprint del sabato saranno composte da 1 giro unico di nuoto da 750 metri, 4 giri (da 5 km ciascuno) di ciclismo, ed 1 giro di corsa, sempre da 5 km: sabato 19 ad aprire la manifestazione sarà la categoria junior, con le donne alle 8.30 e gli uomini alle 10.45, mentre le gare élite/under 23 andranno in scena alle 18.00 con le donne ed alle 20.15 con gli uomini. Chiusura domenica 20 con le staffette miste: junior alle 8.30, élite alle 11.00.

Per l’Italia nelle gare individuali riservate alle categorie élite ed under 23 saranno al via Carlotta Missaglia (Carabinieri), Nicola Azzano (Carabinieri), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Euan De Nigro (Carabinieri), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), Angelica Prestia (Esercito), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) e Pietro Giovannini (Fiamme Oro).

Nelle gare individuali riservate alla categoria junior, invece, si presenteranno ai nastri di partenza Costanza Antoniotti (Valdigne Triathlon), Teresa Vizio (CUS Pro Patria Milano), Vittoria Facco (Fiamme Oro), Emiliano Tassinari (Cesena Triathlon), Giovanni Lombardo (CUS Pro Patria Milano Triathlon) e Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito). La composizione delle staffette miste azzurre non è stata ancora resa nota.