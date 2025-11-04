Ciclismo, Tim Wellens: “Pogacar al Tour stava molto male. Pensavamo al ritiro”

Tadej Pogacar ha vissuto un’altra stagione da fenomeno. Il campione sloveno ha conquistato il Tour de France, ha rivinto nuovamente i Mondiali e indosserà pure la maglia di campione europeo. Eppure il trionfo a Parigi non è stato così scontato come il capitano della UAE Team Emirates ha fatto credere sulle strade francesi. Lo conferma anche uno dei suoi più fedeli gregari, Tim Wellens, che in un’intervista esclusiva a L’Équipe ha parlato proprio dei problemi di salute avuti dallo sloveno durante il Tour.

Wellens racconta dei momenti di grande difficoltà di Pogacar: “Durante la tappa verso Valence mi ha detto Tim, abbiamo un problema, mi fa molto male il ginocchio. Stava così male che è sceso dall’auto per farsi visitare dal medico. Dopo la tappa, è andato in ospedale per fare degli esami. Hanno riscontrato un’infiammazione o qualcosa del genere, ma nessuno sapeva di cosa si trattasse. Stava davvero soffrendo e non eravamo sicuri che sarebbe riuscito ad arrivare al traguardo. Abbiamo persino pensato che potesse ritirarsi“.

Un Tour complicato e faticoso per tutta la squadra: “Si capiva che il suo corpo non era a posto. Era gonfio, aveva preso peso. Vederlo arrivare a Parigi è stato un enorme sollievo. Tutti si chiedevano perché non attaccasse, ma ora ha senso. Eravamo preoccupati per lui fisicamente, ma mentalmente è rimasto forte”.

Continua il belga sulla prossima stagione e gli obiettivi futuri: “Stiamo parlando di fare una ricognizione per la Parigi-Roubaix. Adoro quando Tadej è con noi durante una gara. Quando c’è lui tutto è migliore, l’atmosfera è più rilassata, ridiamo di più e lo staff è ancora più motivato. Ho abbastanza possibilità durante la stagione. Anche quando Tadej è presente, come alla Strade Bianche, sono l’ultimo a aiutarlo. Quindi sono arrivato terzo. Ho capito che è importante concentrarsi su ciò che conta davvero. Ovviamente sogno di vincere il Giro delle Fiandre, ma onestamente se potessi vincere una qualsiasi delle Classiche sarebbe già fantastico”.