Tour de France 2025, Thymen Arensman: “È stato incredibile, oggi era l’ultima occasione e l’ho sfruttata”

Si conclude con la vittoria di Thymen Arensman la diciannovesima tappa del Tour de France 2025. L’olandese è stato il più abile a scattare sull’ultima salita, tenendo testa fino alla fine al gruppo maglia gialla e conquistando il traguardo di La Plagne. Seconda vittoria per il corridore del team Ineos Grenadiers dopo quella ottenuta nella quattordicesima tappa.

Dietro di lui è stato questa volta Jonas Vingegaard ad anticipare il suo rivale Tadej Pogacar. La maglia gialla ha guidato il gruppo dei favoriti per tutta la seconda parte della salita, rimanendo nel finale alla ruota del danese. Il gioco tattico tra i due, per non essere sorpresi a vicenda, ha infine premiato Arensman che, con coraggio, si è andato a prendere la vittoria.

Molto bene anche Florian Lipowitz, arrivato a 6 secondi dal vincitore. Il tedesco fa un passo in avanti importante verso il terzo posto finale. Il vincitore di oggi, Thymen Arensman, si è cosi espresso ai microfoni di Rai Sport: “Sono assolutamente distrutto, non posso crederci, non mi immaginavo neanche di vincere una tappa, figuriamoci due. Ho vinto contro questi campioni, mi sembra un sogno non so nemmeno cosa ho appena fatto”.

“Stavamo parlando alla radio sull’opportunità di oggi, era l’ultima tappa di montagna, sapevo che le mie gambe stavano ancora bene. Non sono in classifica generale, pensavo che gli altri si guardassero tra loro e così sono andato via. Ero lì con Tadej e Jonas, tutti sanno cosa fanno in salita, io sono umano ma volevo provare a batterli. Non posso ancora crederci”, ha poi concluso l’olandese.