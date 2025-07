Non c’è pace per Remco Evenepoel al Tour de France: dolori vari da gestire dopo la caduta

Remco Evenepoel è stato coinvolto nella seconda delle tre maxi-cadute che hanno condizionato la terza tappa del Tour de France 2025, riuscendo comunque a non perdere ulteriore terreno in classifica generale dai due favoriti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard grazie alla neutralizzazione. L’episodio in questione è avvenuto infatti a 3,2 chilometri dal traguardo di Dunkerque (la neutralizzazione scatta ai -5).

Il fenomeno belga della Soudal-Quick Step, forte candidato al podio nella generale dopo il terzo posto di un anno fa alla Grande Boucle, si è poi rialzato procedendo lentamente fino all’arrivo dopo essere stato rincuorato da diversi avversari tra cui lo sloveno Primoz Roglic, che aveva perso a sua volta 49 secondi nella prima tappa del Tour con i ventagli (proprio come il due volte campione olimpico di Parigi 2024).

Nulla di grave a quanto pare per Remco, che non figura tra i 6 nomi finiti in ospedale o dai medici della corsa dopo la tappa di ieri, anche se era dolorante sulla parte sinistra del corpo, al gomito e al costato. Vedremo dunque oggi quali saranno le sue effettive condizioni, in una frazione che si preannuncia potenzialmente abbastanza impegnativa in attesa della cronometro di domani che lo vedrà tra i favoriti per il successo soprattutto dopo il ritiro degli specialisti Filippo Ganna e Stefan Bissegger.