Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Paret-Peintre trionfa sul Ventoux, che sfida tra Vingegaard e Pogacar

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Valentin Paret-Peintre, voto 10: che giornata da sogno per un francese, vincere in cima al Mont Ventoux. Scalata spettacolare assieme ad Healy, volata perfetta negli ultimi 50 metri per battere l’irlandese, vittoria ovviamente più importante della carriera per il corridore della Soudal Quick-Step.

Ben Healy, voto 8: scalata di prepotenza da parte dell’irlandese che comunque guadagna la nona posizione in classifica generale mettendo, per il momento, in cassaforte la top-10. Puntava al bis di successi, ma il francese è stato più forte.

Santiago Buitrago, voto 7: torna sotto nell’ultimo chilometro, da scalatore puro. Non ne ha però per giocarsi la vittoria e chiude terzo. Performance positiva, ma ci si aspettava altro a inizio Tour.

Tadej Pogacar, voto 7: pura gestione per lo sloveno in Maglia Gialla. Dimostra di non voler puntare alla vittoria, non facendo tirare la squadra nel pre Ventoux. Si attacca alla ruota di Vingegaard e non la lascia mai. Sul finale addirittura decide di attaccare e dimostra di essere ancora una volta superiore.

Jonas Vingegaard, voto 7,5: ci prova in tutti i modi, sia supportato dalla squadra, che mettendosi in proprio, a staccare Tadej Pogacar. Non ci riesce, ma lo spettacolo è unico. Uno, due, tre scatti per il danese che dimostra di non essersi ancora dato per vinto.

Primoz Roglic, voto 7: addirittura all’inizio prova a rispondere a Vingegaard e Pogacar, poi si accorge di avere esagerato e torna nei ranghi, supportando al meglio il compagno di squadra Lipowitz. Un terzo e quarto posto per la Red Bull – BORA – hansgrohe sarebbero tutt’altro che da buttare.