Tommaso Marini subito fuori ai Mondiali di scherma: l’Italia perde il suo campione in carica

La prima giornata dei Mondiali di scherma a Tbilisi si apre amaramente per i colori azzurri. Nella prova individuale di fioretto maschile Tommaso Marini è già stato eliminato, uscendo di scena addirittura ai sedicesimi di finale per mano del giapponese Yudai Nagano, che si è imposto con il punteggio di 15-14 all’ultima stoccata.

Marini non riuscirà così a difendere il titolo iridato vinto due anni fa in quel di Milano. Un assalto fin da subito complicato per il marchigiano, che si è trovato ad inseguire costantemente il nipponico. Nagano si è trovato avanti 14-10, ma da quel momento è cominciata la rimonta dell’azzurro, che ha sfruttato anche un cartellino rosso per l’avversario. Quattro stoccate consecutive hanno portato al pareggio, ma l’ultima, la quindicesima, purtroppo è stata quella di Nagano.

L’Italia perde sicuramente una pedina importante nel tabellone del fioretto maschile, ma restano comunque altre carte. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi ed Alessio Foconi si sono qualificati per gli ottavi di finale. In caso di vittoria Bianchi e Macchi si troverebbero poi uno contro l’altro nei quarti di finale.

In corso non solo la prova individuale del fioretto, ma anche quella di spada femminile. Sono quattro le azzurre in pedana (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk), tutte qualificate attualmente per gli ottavi di finale.