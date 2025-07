Thomas Ceccon non conferma il titolo: argento di 5 centesimi nei 100 dorso. Sorpresa Coetze

C’è delusione, inutile negarlo, nella prestazione di Thomas Ceccon. Parlare in questi termini di un argento mondiale fa capire la dimensione del campione olimpico dei 100 dorso, ma è chiaro che l’obiettivo era quello di vincere l’oro nelle due vasche tanto amate e Thomas non c’è riuscito a Singapore. Meriti al sudafricano Pieter Coetze che si è imposto con il nuovo record africano di 51.85, mettendo in acqua una gara perfetta (passaggio ai 50 metri di 24.95 e ritorno a 26.90).

Lo stesso non si può dire di Ceccon, troppo lento nei primi 50 metri e addirittura ultimo al passaggio dei 50 metri in 25.39. Poi una seconda vasca spettacolare a 26.51, valsa il secondo posto a 0.05 dal vertice, ma è chiaro che qualcosa non sia andato per il verso giusto, visti i propositi anche di andare a migliorare quel 51.60 (record del mondo siglato a Budapest nei Mondiali del 2022).

A completare il podio il sorprendente francese Yohann Ndoye-Brouard (51.92). Tre atleti sotto i 52″ di una finale altamente qualificata dove, come detto, il campione vicentino si era presentato con l’obiettivo di prevalere, ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Resta l’evidenza della nona medaglia iridata in carriera per lui, agganciando Gregorio Paltrinieri in questa particolare classifica guidata da Federica Pellegrini (11). Vedremo se nei 200 dorso saprà stupire, in una distanza però che ancora non gli appartiene.

Fuori dal podio chi era stato il migliore delle semifinali, l’ungherese Hubert Kos (52.20), campione olimpico dei citati 200 dorso, e soprattutto i due russi Kliment Kolesnikov (6° in 52.38) e Miron Lifintsev (7° in 52.51), da cui ci si sarebbe aspettati un crono migliore.