LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon alla prova dei 100 dorso, Quadarella per la medaglia nei 1500 sl

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia ha iniziato benissimo l’appuntamento iridato con tre medaglie, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi e il bronzo di ceccon nei 50 farfalla, e dieci posti in finale conquistati.

Tra le corsie si prepara a scendere Simone Cerasuolo nei 50 rana, pronto a far dimenticare l’assenza del primatista stagionale Ludovico Viberti, escluso dopo il terzo posto agli Assoluti. Il giovane delle Fiamme Oro, già due volte finalista mondiale, va a caccia del salto di qualità definitivo. Accanto a lui torna in vasca Nicolò Martinenghi, nome che è ormai una garanzia in campo internazionale.

Spazio poi alle batterie dei 200 stile libero femminili, dove spicca il ritorno in gara della campionessa olimpica Mollie O’Callaghan, a caccia di un nuovo trionfo dopo i successi di Fukuoka e Parigi. Tra le sfidanti, occhi puntati sulla giovane Claire Weinstein – capace di battere Ledecky due volte in stagione – e sulla cinese Liu Yaxin. Il campo è ampio e competitivo, con molte nuotatrici in grado di inserirsi nella lotta per le medaglie.

Senza Leon Marchand, campione olimpico e mondiale in carica, si spalanca invece il ventaglio delle possibilità nei 200 farfalla uomini. Il nome più accreditato è quello dello statunitense Luca Urlando, che ha impressionato con un 1:52.37 ad aprile. Altri pretendenti credibili sono il canadese Ilya Kharun, Carson Foster e Thomas Heilman. L’Italia affila le armi con Federico Burdisso e Alberto Razzetti, entrambi in grado di centrare la finale. Senza un padrone designato, sarà una gara tutta da vivere.

Chiuderanno la mattinata gli 800 stile libero uomini, già ad altissimo tasso tecnico. Il campione uscente Daniel Wiffen proverà a difendere il titolo dall’assalto del blocco tedesco: Wellbrock, Schwarz e Klemet hanno tutti fermato il cronometro sotto i 7:40, candidandosi per il podio. Cresce intanto la nuova generazione del mezzofondo, con il turco Tuncelli – classe 2007 – in testa, seguito dall’ungherese Betlehem e dal tunisino Jaouadi. Ma non mancano outsider pronti a inserirsi: da Short a Johnston, passando per Aubry e Imafuku, sarà una sfida serratissima per un posto tra i migliori otto del mondo. Nel pomeriggio quattro gli azzurri in finale. Anita Bottazzo nei 100 rana, Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Thomas Ceccon nei 100 dorso e Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero. Pochissime volte nella storia ci sono stati quattro azzurri in finale individuale nello stesso giorno.

