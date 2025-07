Tennis: Grigor Dimitrov non parteciperà agli US Open 2025

Dopo 58 partecipazioni consecutive ai main draw dei tornei del Grande Slam, Grigor Dimitrov è costretto ad alzare bandiera bianca: il bulgaro infatti, secondo quanto affermato dal suo manager al portale Tenniskafe, non sarà al via dei prossimi US Open.

Il tennista classe 1991, che prendeva parte ai major consecutivamente dagli Australian Open 2011, non ha ancora recuperato dopo l’infortunio patito alla zona dei pettorali nel match dei quarti di finale dell’ultimo Wimbledon contro Sinner, nel quale ha chiuso il match ritirandosi dopo che era in vantaggio addirittura di due set.

L’operazione a cui il tennista si è sottoposto, per provare a superare il problema fisico, non è quindi riuscita ad aiutare Dimitrov a tornare in campo in breve tempo; in un torneo nel quale l’anno scorso era riuscito ad arrivare sino ai quarti di finale e il suo migliore risultato in assoluto è quello della semifinale raggiunta nel 2019.

Gli US Open 2025 si giocheranno a New York, sui campi di Flushing Meadows: scatteranno domenica 24 agosto per poi concludersi il successivo 7 settembre