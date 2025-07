L’ex fisioterapista di Sinner si sfoga: “Mia immagine danneggiata. Lasciatemi in pace, un giorno parlerò io…”

La notizia del ritorno di Umberto Ferrara nello staff di Jannik Sinner (n.1 del mondo del tennis) sta avendo delle ripercussioni. Il preparatore atletico, coinvolto nella vicenda “Clostebol” e licenziato dal tennista tricolore circa un anno fa insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, non si pensava sarebbe stato nuovamente ingaggiato dall’altoatesino per aiutarlo a fronteggiare un’annata così complicata.

Sinner, da questo punto di vista, ha badato più al sodo, ovvero alla necessità di trovare in breve tempo un preparatore qualificato, che conoscesse anche il suo corpo, e potesse inserirsi facilmente nel team. Chiaramente, ci sono anche dei risvolti mediatici/immagine che hanno fatto storcere il naso per il coinvolgimento citato di Ferrara nel caso di doppio positività del marzo 2024.

La necessità però di sostituire Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Badio (fisioterapista), licenziati alla vigilia di Wimbledon, si è fatta impellente. Ci sono state delle reazioni, come detto, e tra queste a “La Repubblica” ci sono le parole di Naldi, in vacanza con la famiglia.

“È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Non voglio rovinarmi anche questa vacanza. Adesso vorrei solo essere lasciato in pace. Preferisco non commentare. Magari un giorno lo farò, ora fa troppo male“, ha dichiarato.