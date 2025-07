Jannik Sinner senza Darren Cahill agli US Open: prima separazione per uno Slam. E il futuro…

Jannik Sinner ha parlato del suo allenatore Darren Cahill dopo i due trionfi conseguiti negli Slam nel corso di questa stagione: agli Australian Open aveva svelato che il tecnico si sarebbe ritirato al termine dell’annata agonistica, mentre a Wimbledon aveva affermato di avere vinto una scommessa e che dunque avrebbe avuto il diritto di scegliere se l’australiano lo avrebbe affiancato nel 2026. Nelle ultime ore il 59enne è tornato al centro dell’attenzione: Repubblica ha infatti svelato che non affiancherà il numero 1 del mondo durante l’imminente campagna sul cemento statunitense.

Il fuoriclasse altoatesino non potrà dunque contare su Darren Cahill durante il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, ultimo Slam della stagione, che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. Sarebbe stato proprio il tecnico a chiedere un periodo di pausa, in modo da poter stare in Australia insieme alla sua famiglia. Se la sua presenza dovesse essere confermata nel 2026 accanto del tennista italiano, saranno molto i tornei in cui non sarà fisicamente presente accanto al giocatore, proprio per prendersi con più continuità questi spazi personali e trovare il miglior equilibrio tra vita privata e attività professionale.

Darren Cahill aveva già saltato il torneo ATP 500 di Halle prima di Wimbledon, ma non aveva mai rinunciato a uno Slam. Jannik Sinner sarà affiancato dall’altro coach Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico Umberto Ferrara, riassunto pochi giorni fa dal numero 1 del mondo dopo la separazione avvenuta in seguito alla vicenda Clostebol. Tra l’altro l’azzurro sarà chiamato a difendere il titolo sia a Cincinnati che a Flushing Meadows, con una cambiale complessiva di 3000 punti che rappresenterà un momento decisivo della stagione per restare in testa al ranking ATP.