Superbike, Ducati ha fatto i conti senza l’oste? Razgatlioglu vuole andarsene da Campione in carica

Se in Ducati pensavano di avere il titolo Superbike 2025 in tasca, evidentemente hanno fatto i conti senza l’oste. Un locandiere dallo sguardo stralunato, ma in realtà determinatissimo a riscuotere il dovuto. Un esercente che sta per abbandonare la taverna gestita con profitto per anni, allo scopo di gettarsi in un business più feroce e potenzialmente più remunerativo, ma deciso a passare la proprietà del locale da padrone assoluto.

Toprak Razgatlioglu ha fatto tripletta a Donington, portando a 8-1 il parziale nello scontro diretto con Nicolò Bulega negli ultimi tre round. L’emiliano erediterà le chiavi dell’osteria, ne sono tutti certi. Cionondimeno, se qualche settimana fa sembrava in grado di strapparle di mano al proprietario turco, prendendone il posto di forza, rischia di dover aspettare che l’anatolico gliele passi di sua sponte, procrastinando di un anno l’ascesa al nuovo ruolo.

Il Mondiale Superbike è incertissimo, i duellanti sono sostanzialmente appaiati, ma come detto la tendenza è chiara. Tra Most, Misano e Donginton, Razgatlioglu ha vinto 8 gare su 9, incamerando 181 punti su un massimo teorico di 186. Ogni “zero” si paga salatissimo e Bulega, incolpevolmente abbattuto nella Superpole race nell’autodromo di casa, lo sa bene.

Intendiamoci, la partita iridata è ancora tutta da giocare. Ducati resta un mezzo superiore, ma Toprak dà la sensazione di correre sulle ali dell’entusiasmo. Il suo futuro è in MotoGP, non ha nulla da dimostrare e il fatto di vincere o meno il Mondiale non aggiungerà o non toglierà nulla alla sua carriera. Ha la forza della serenità.

Viceversa, il cielo di Bulega si è incupito. Da Campione in pectore è tornato a essere sfidante, peraltro con la brutta sorpresa di trovarsi un’imprevista spina nel fianco, rappresentata dal compagno di squadra Alvaro Bautista, che – scaricato dalla Casa di Borgo Panigale – sembra voler fare “il prezioso”, avvertendo di non essere certo di voler ricoprire il subordinato ruolo di scudiero.

Insomma, Donington ha detto che il Mondiale Superbike è in bilico. Razgatlioglu, nel momento di maggiore difficoltà, ha saputo reagire con vigore e ha ribaltato la situazione. Riuscirà Bulega a fare altrettanto partorendo una contro-reazione? La risposta fra due settimane, quando si affronterà lo sconosciuto contesto del Balaton Park.