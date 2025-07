Sinner perde punti da Alcaraz con il forfait a Toronto. Ma la corsa al n.1 ora dipende dalla Race

Sono 3430 i punti di differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dopo quanto è accaduto a Wimbledon, nella classifica mondiale. Il pusterese guida le fila con 12030 punti, rispetto agli 8600 dello spagnolo. Tuttavia, la situazione è decisamente fluida, in relazione anche alle differenti scadenze che i duellanti per il primato del ranking ATP avranno.

Il riferimento è ai 6030 punti che Jannik dovrà compensare in vista della seconda parte di stagione, rispetto ai “soli” 1060 di Carlitos. Già la prossima trasferta nordamericana sarà importante in questo senso. La rinuncia al Masters1000 di Toronto da parte di entrambi sottrae 200 punti in classifica all’azzurro, mentre per l’iberico non cambia nulla, in quanto l’anno passato, visto anche l’impegno alle Olimpiadi di Parigi, Alcaraz non prese parte al torneo in Canada (nel 2024 si giocava a Montreal per la classica regola dell’alternanza col circuito femminile).

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 21 luglio

1. Jannik Sinner 12030

2. Carlos Alcaraz 8600

3. Alexander Zverev 6030

4. Taylor Fritz 5035

5. Jack Draper 4650

6. Novak Djokovic 4130

7. Lorenzo Musetti 3350

8. Ben Shelton 3330

9. Holger Rune 3250

10. Andrey Rublev 3160

RANKING ATP SINNER-ALCARAZ CON SCADENZA A TORONTO

1. Jannik Sinner 11830 (-200)

2. Carlos Alcaraz 8600 (0)

PUNTI IN SCADENZA DOPO WIMBLEDON

Jannik Sinner: 6030

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal QF 200

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati W 1000

08.09.2025 Grand Slam US Open W 2000

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Carlos Alcaraz: 1060

11.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Montreal – 0

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

08.09.2025 Grand Slam US Open R64 50

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200

Di conseguenza, nella serie Cincinnati-US Open l’altoatesino avrà la pesante “cambiale” di 3000 punti, mentre l’iberico appena 60. Alcaraz, dunque, ha la possibilità di ridurre il gap sensibilmente, ma per renderci conto dell’evoluzione della situazione è opportuno mostrare la Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025, qualificante alle ATP Finals di Torino.

Ebbene, dopo quanto è accaduto a Londra, Sinner ha un ritardo di 1540 punti dalla vetta occupata dall’asso di Murcia, già matematicamente qualificato all’evento di fine anno in Italia. Dal momento che questa graduatoria e il ranking ATP a fine stagione coincideranno è preferibile basarsi su questa classifica.

In altre parole, il gap di Jannik nei confronti di Carlos, frutto anche dei tre mesi di sospensione nei quali non ha potuto giocare, è quello che vediamo nella Race. Per cui, più che guardare alle “scadenze” in corso d’opera, ha più senso basarsi su quello che i due giocatori possono accumulare nella stagione, torneo dopo torneo.

RACE TO TURIN 2025

1. Carlos Alcaraz 7540 (già qualificato per le ATP Finals)

2. Jannik Sinner 6000

3 Novak Djoković 3380

4 Alexander Zverev 3280

5 Jack Draper 2940

6 Lorenzo Musetti 2610

7 Taylor Fritz 2465

8 Ben Shelton 2210