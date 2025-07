Sinner e Alcaraz avversari in doppio misto agli US Open? Come funziona il format e quando si gioca

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in ben tre finali negli ultimi due mesi: lo spagnolo ha avuto la meglio agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros (annullando tre match-point al rivale), l’italiano ha trionfato a Wimbledon. Il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP potrebbero fronteggiarsi nuovamente negli atti conclusivi del Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open, ma potrebbero incrociarsi anche in un’altra occasione al di fuori del singolare.

Stiamo parlando del doppio misto degli US Open: il fuoriclasse altoatesino lo giocherà in coppia con la statunitense Emma Navarro, mentre l’iberico sarà affiancato dalla britannica Emma Raducanu. Il format è particolare e il torneo si consumerà in appena due giorni (19-20 agosto), proprio alla vigilia del singolare che animerà l’ultimo Slam della stagione. Conosciamo meglio questa competizione, tra calendario, orario, coppie partecipanti, regolamento.

QUANDO SI GIOCA IL DOPPIO MISTO AGLI US OPEN? PROGRAMMA E ORARI

L’intero torneo si giocherà sui due campi principali di Flushing Meadows: ottavi e quarti di finale si disputeranno al Louis Armstrong e all’Arthur Ashe Stadium, che ospiterà anche le semifinale e la finale. L’appuntamento è per martedì 19 e mercoledì 20 agosto: nella prima giornata sono previsti ottavi e quarti di finale a partire dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali), mentre nella seconda ci sarà spazio per le semifinali e l’atto conclusivo (a partire dalle ore 01.00 italiane di giovedì 21 agosto, le 19.00 locali di mercoledì).

Martedì 19 agosto

Dalle ore 17.00 Ottavi di finale e (a seguire) quarti di finale

Giovedì 21 agosto

Dalle ore 01.00 Semifinali e (a seguire) finale

IL FORMAT SPECIALE DEL DOPPIO MISTO AGLI US OPEN

Il format delle partite sarà decisamente particolare. Per ottavi, quarti e semifinali si adotterà questo scherma: ogni partita sarà al meglio dei tre set, quindi chi ne vincerà due passerà il turno. Per imporsi nei primi due set occorrerà portare a casa quattro game (e non sei come di consueto) ma a patto di avere almeno due game di vantaggio. Si può dunque avere la meglio per 4-0, 4-1 o 4-2, mentre in caso di 4-3 sarà necessario giocare un altro game. In caso di 5-3 la coppia in vantaggio conquista il set, in caso di 4-4 si gioca un tie-break in modalità tradizionale (si impone il primo che arriva a sette punti con il doppio vantaggio).

Non è mai previsto il doppio vantaggio (al di fuori dei tie-break): in caso di 40-40 si gioca un punto secco e chi lo realizza conquista il game. Se una coppia ha la meglio in entrambi i primi due set vince l’incontro, mentre in caso di 1-1 si disputa un tie-break al meglio dei dieci punti: vince chi arriva a 10 con almeno due punti di vantaggio, altrimenti si andrà avanti a oltranza e servirà sempre il doppio vantaggio.

Per la finale si cambierà parzialmente: nei primi due set si dovrà arrivare a sei game (come nelle partite tradizionali), per il resto il regolamento sarà uguale a quello adottato nei turni precedenti.

IL TABELLONE DEL DOPPIO MISTO AGLI US OPEN

All’evento partecipano sedici coppie: otto sono state ammesse di diritto sommando i ranking ATP e WTA (questo è il caso di Jannik Sinner), le altre otto sono state invitate con delle wild-card (i casi di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Andrea Vavassori e Sara Errani). Verrà sorteggiato il tabellone a partire dagli ottavi di finale, ma non è ancora stato comunicato se ci saranno delle teste di serie e dei particolari vincoli in fase di sorteggio.

I PARTECIPANTI AL DOPPIO MISTO DEGLI US OPEN