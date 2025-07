Sinner arriva con tanti dubbi alla sfida con Shelton: il favorito e le quote secondo i bookmakers per le scommesse

Il problema al gomito ravvisato nel match di ieri contro il bulgaro Grigor Dimitrov non pare preoccupare i bookmakers, che vedono l’azzurro Jannik Sinner nettamente favorito alla vigilia del match dei quarti di finale di Wimbledon 2025 contro lo statunitense Ben Shelton.

Nonostante il dolore al gomito destro, la cancellazione dell’allenamento previsto per le ore 17.00 italiane, e la mancata comunicazione dell’esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto l’azzurro, la vittoria di Jannik Sinner per le principali agenzie di scommesse è quotata tra 1.22 e 1.27.

L’azzurro, dunque, partirà con tutti i favori del pronostico nel match contro il tennista nordamericano: a pesare sono anche i precedenti, che vedono Sinner in vantaggio per 5-1, e l’esito della sfida di Wimbledon dello scorso anno, quando il tennista italiano si impose agli ottavi in tre set. Vittoria di Shelton quotata tra 3.75 e 4.20.

QUOTE SINNER-SHELTON

bet365.it 1.25-4.00

BetssonIT 1.23-3.90

Lottomatica 1.23-4.00

Eurobet.it 1.23-3.90

GoldBet 1.23-4.00

Planetwin365 1.22-4.20

Sisal 1.27-3.75

BetflagIT 1.23-4.00