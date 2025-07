Sinner-Alcaraz, quando il prossimo scontro diretto? Le ipotesi sul cemento americano: tornei e date

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 12.030 punti ed è inseguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 8.600. Il distacco tra i due fuoriclasse è pari a 3.430 lunghezze, ma nei prossimi mesi il tennista italiano sarà atteso da una serie di cambiali importanti a differenza dell’iberico, che potrebbe dunque meditare il sorpasso durante il finale di stagione. La rivalità tra i due talenti del panorama internazionale è ormai divampata con la disputa delle ultime due finali Slam: il murciano ha prevalso al Roland Garros annullando tre match point all’avversario, mentre l’altoatesino ha avuto la meglio a Wimbledon.

Sul circuito maggiore si sono disputati tredici scontri diretti ed è l’attuale numero 2 del mondo a condurre per 8-5, con il numero 1 che è riuscito a invertire la rotta dopo aver perso gli ultimi cinque tra il 2024 e il 2025 (anche se non bisogna dimenticare la finale del Six Kings Slam in cui fu l’azzurro a prevalere portandosi a casa l’assegno da sei milioni di dollari, ma l’evento non è conteggiato a fini statistici). Quando assisteremo al prossimo testa a testa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Classifica internazionale alla mano, al momento questa sfida non può consumarsi prima della finale dei vari tornei.

In occasione della campagna sul cemento americano, che ci terrà compagnia fino a metà settembre, non arriveranno sorpassi da dietro (il tedesco Alexander Zverev è molto lontano) e quindi un nuovo atto della grande rivalità potrà materializzarsi solo nei match che metteranno in palio i titoli. Nello specifico: finale del Masters 1000 di Toronto (giovedì 7 agosto) e finale del Masters 1000 di Cincinnati (lunedì 18 agosto), prima dell’eventuale finale degli US Open, ultimo Slam della stagione (domenica 7 settembre).