Simone Cerasuolo in cima al mondo: “Gli uomini forti si vedono nei momenti importanti”

Simone Cerasuolo ha conquistato la medaglia d’oro nella finale dei 50 metri rana maschili ai Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: a Singapore ha centrato il titolo iridato nella specialità contribuendo alla risalita dell’Italia nel medagliere. L’azzurro ha lasciato fluire le proprie emozioni ai microfoni di Rai 2 HD.

Le prime sensazioni da campione del mondo: “Emozionante quest’anno, non tanto in sé per la gara, ma proprio per il percorso che ci ha portato qui. Io ho una fortissima passione per questo sport, i miei mi hanno trasmesso un sacco di umiltà e dedizione al lavoro, che è l’unica strada percorribile. Mio padre mi dice sempre che gli uomini forti si vedono nel momento più importante, ed oggi credo di averlo fatto, sono veramente al settimo cielo“.

Le tante dediche a chi ha contribuito a questo titolo: “Ho un sacco di pensieri in testa ora, sono contentissimo. Ci tenevo, se posso, a ringraziare tutte le persone che costantemente mi aiutano in questo percorso, dal mio allenatore Cesare, a tutti i miei amici, al mio Gruppo Sportivo, le Fiamme Oro, l’Imola Nuoto, per ultimo ovviamente, ma non per importanza, anzi, la mia fidanzata, la mia famiglia, mio fratello, che costantemente mi supportano“.

La consapevolezza del proprio valore: “Sapevo che comunque nei 50 le finali non le vince chi è più veloce, ma chi è più forte. Secondo me oggi lo sono stato. Sono il più forte al mondo, oggi sono il campione del mondo. Dopo la semifinale ho scritto a mio padre dicendo che è da anni che aspetto un’occasione del genere, vivo per questi momenti. Mio padre ha detto ‘Oggi è il tuo giorno, se sei veramente forte vai a vincere’“.