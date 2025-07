Nuoto, Luca Urlando domina i 200 farfalla ai Mondiali. Razzetti e Burdisso lontani dal podio

Si è da poco conclusa la finale dei 200 farfalla maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Nella vasca della World Aquatics Championship Arena di Singapore la medaglia d’oro è stata conquistata dall’americano Luca Urlando. Lo statunitense ha preso il largo dopo le prime due vasche, chiudendo l’ultimo atto con il crono di 1:51.87. È dal 2011 che un atleta americano non saliva sul podio di questa gara, l’ultimo fu Michael Phelps.

Medaglia d’argento per il polacco Krzysztof Chmielewski, secondo con il crono di 1:52.64. Bronzo per l’australiano Harrison Turner che chiude con 1:54.17. La gara si è decisa nelle ultime due vasche, con gli italiani che hanno perso terreno subito, abbandonando il sogno medaglia. Alberto Razzetti ha concluso la sua finale al sesto posto, con il crono di 1:54.85.

Ottavo ed ultimo posto per Federico Burdisso, autore di una buona partenza. L’azzurro non ha retto il ritmo negli ultimi 100 metri, chiudendo con il tempo di 1:55.27. Quarta piazza per il canadese Ilya Kharun (1:54.34), molto vicino al podio. Solo settimo il cinese Juner Chen che termina la sua finale con il crono di 1:55.25.