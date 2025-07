A che ora Thomas Ceccon nei 200 dorso ai Mondiali di nuoto: programma dalla batteria alla finale, tv, streaming

Ai Mondiali 2025 degli sport acquatici non sono finite le fatiche dell’azzurro Thomas Ceccon: l’azzurro prosegue il proprio programma del nuoto in corsia con le gare dei 200 metri dorso maschili, nei quali sarà impegnato anche un altro italiano, Christian Bacico.

Le batterie si disputeranno giovedì 31 luglio alle ore 04.31 italiane, ed i migliori 16 avranno accesso alle semifinali, che si terranno alle ore 14.31, mentre per l’ultimo atto occorrerà attendere il girono successivo: i migliori 8 si contenderanno le medaglie venerdì 1° agosto alle 13.58 italiane.

Tutti i turni dei 200 metri dorso maschili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix (solo per semifinali e finali), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Giovedì 31 luglio

04.31 Nuoto, Mondiali: batterie 200m dorso maschili (con Thomas Ceccon e Christian Bacico) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

14.31 Nuoto, Mondiali: semifinali 200m dorso maschili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Venerdì 1° agosto

13.58 Nuoto, Mondiali: finale 100 metri dorso maschili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix (solo per semifinali e finali).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.