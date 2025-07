Seconda giornata dei Mondiali di nuoto: l’Italia sogna in grande con Ceccon, Quadarella e D’Ambrosio

A Singapore si alza il sipario sulla seconda giornata dei Mondiali 2025 e l’Italia si presenta al via con occhi puntati, cuore acceso e la voglia di lasciare il segno. Sarà la notte di Thomas Ceccon, il re dei 100 dorso, chiamato a riprendersi il trono mondiale dopo l’oro olimpico e quel record del mondo che ancora porta il suo nome. Accanto a lui, con la leggerezza e il coraggio dei vent’anni, Christian Bacico proverà a stupire e a riscrivere il suo personale.

Ma c’è azzurro anche nei 100 rana femminili, dove Anita Bottazzo, protagonista del suo primo grande exploit in stagione, e Lisa Angiolini, garanzia di esperienza e grinta, cercano spazio tra le big del mondo. E poi Simona Quadarella, l’eterna lottatrice del mezzofondo, pronta a tornare sul podio dei 1500 stile dopo il titolo iridato conquistato a Doha. Da Ceccon a Quadarella, passando per Bottazzo, Gastaldi e Bacico: la seconda giornata mondiale si tinge d’Italia.

Smith contro McKeown, atto finale? Ai Mondiali di Singapore 2025, i 100 dorso femminili promettono scintille grazie alla rivalità ormai storica tra Regan Smith e Kaylee McKeown. L’americana arriva col record del mondo (57.13) e il miglior tempo stagionale (57.46), ma l’australiana ha vinto tutto: Mondiali 2023 e Olimpiadi 2024. È lei la favorita, per costanza e freddezza nelle finali. Alle loro spalle, lotta serrata per il bronzo con Katharine Berkoff, Kylie Masse, Taylor Ruck e la spagnola Carmen Weiler Sastre, tutte sotto i 59”. Attenzione anche a Steenbergen, Vanotterdijk e le cinesi Wan e Peng. Ma la domanda resta: chi avrà la meglio tra le due regine del dorso? Per l’Italia in vasca Anita Gastaldi.

Thomas Ceccon guida l’Italia nella sfida stellare dei 100 dorso ai Mondiali di Singapore. Il detentore del record del mondo (51.60) e campione olimpico in carica proverà a riprendersi anche il titolo iridato mercoledì 30 luglio, in una gara che si annuncia tra le più incerte e affascinanti. L’azzurro ha già il biglietto per la finale, ottenuto con il 52.84 di marzo, ma l’attesa è tutta per il suo colpo da campione, come spesso accade nelle grandi occasioni. Accanto a lui ci sarà anche il giovane Christian Bacico che sta crescendo a vista d’occhio ed ha nel mirino l’ennesimo record personale. In assenza degli americani Murphy e Armstrong, la concorrenza arriva soprattutto dalla Russia, con Kliment Kolesnikov (52.04) e il baby fenomeno Miron Lifintsev (52.08), e da un’Europa mai così compatta: occhio al britannico Morgan (52.12), all’ungherese Kos (52.24) e ai veterani Xu, Christou e Masiuk. Per entrare in finale servirà verosimilmente scendere sotto i 52.90.

Dopo tre edizioni con tre campionesse diverse, i 100 rana femminili tornano ai Mondiali con una sfida apertissima. A Singapore, i riflettori sono puntati sulla cinese Tang Qianting, seconda nel ranking mondiale stagionale (1:05.57) e già oro a Doha 2024 e argento olimpico. È l’unica ad aver nuotato sotto 1:05 negli ultimi 18 mesi. Tra le big anche la veterana Lilly King, primatista del mondo e alla sua ultima rassegna, e la campionessa mondiale 2023 Ruta Meilutyte, in cerca di rilancio. Occhio alla britannica Evans (1:05.37) e alla tedesca Elendt, di nuovo su tempi da podio. In chiave azzurra, grande attenzione su Anita Bottazzo, che con 1:05.82 ha firmato un progresso clamoroso: se confermata, vale una corsia in finale. Possibilità anche per Lisa Angiolini, reduce da un 1:06.01 ai Trials. In assenza di Pilato, l’Italia riparte con due ragazze ambiziose e in crescita.

Il 200 stile libero maschile si conferma una delle gare più aperte e imprevedibili del programma mondiale. A Singapore 2025 il favorito resta David Popovici, oro olimpico in carica, che guida la ranking stagionale con 1:43.64. Ma alle sue spalle incalzano avversari agguerriti, a partire dall’americano Luke Hobson (1:43.73), bronzo a Parigi e sempre più solido. Il britannico Matt Richards, campione del mondo 2023, cercherà di ritrovare lo smalto perduto, mentre l’altro statunitense Gabriel Jett si è inserito tra i grandi con il suo 1:44.70 ai Trials. Attenzione anche ai possibili outsider come Pan Zhanle, Hwang Sun-woo e il giovane giapponese Murasa. Nessuno scende sotto 1:44 in un Mondiale da 15 anni, ma stavolta il muro potrebbe crollare.

Katie Ledecky è ancora la regina incontrastata dei 1500 stile libero femminili. Dopo l’oro olimpico a Parigi, l’americana arriva ai Mondiali di Singapore con un impressionante 15:24.51 stagionale: solo lei ha mai fatto meglio nella storia. Il titolo sembra già assegnato, ma l’attenzione sarà sul cronometro e su un possibile assalto al suo stesso record mondiale. Dietro di lei, l’australiana Lani Pallister sogna l’argento dopo il record nazionale (15:39.14), mentre per il bronzo sarà lotta aperta tra la francese Kirpichnikova, la tedesca Gose, la cinese Li Bingjie e Simona Quadarella, quarta ai Giochi e oro mondiale 2024 in assenza della statunitense. L’azzurra ha nuotato 15:54.23 in stagione, ma il podio è alla portata se tornerà sui livelli del passato. Nel pomeriggio sono in programma le finali dei 100 rana uomini, dei 100 farfalla donne, dei 50 farfalla uomini e dei 200 misti donne.