Nuoto, Nicolò Martinenghi parte forte ed avanza col 3° tempo ai Mondiali. Spaventa un redivivo russo

Acqua bianca nelle batterie dei 100 rana dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. La rassegna iridata ha preso il via quest’oggi e ci si chiedeva quale sarebbe stata la condizione del campione olimpico in carica, Nicolò Martinenghi. Tete, che da quest’anno è seguito e allenato da Matteo Giunta, ha fatto vedere cose molto interessanti nelle heat a Singapore.

L’azzurro, contrariamente a quello che le sue sensazioni gli avevano suggerito prima della prova, è riuscito a nuotare un crono al di sotto dei 59″, toccando la piastra in 58.84. Un’ultima batteria in cui però il russo Kirill Prigoda, protagonista in passato, ha molto ben impressionato con il suo 58.53, il miglior riscontro della mattinata asiatica.

Andrà messo tutto nel conto in vista delle semifinali della sessione serale, ma Martinenghi col terzo tempo di ingresso è pronto a lanciare la sfida. Certo, bisognerà guardarsi anche dal tedesco Lucas Matzerath (58.75) e dal cinese Qin Haiyang (59.13), che potrebbe essersi tenuto qualcosa in vista del penultimo atto.

Da capire e interpretare la prestazione di Ludovico Viberti, entrato anch’egli in semifinale, ma con un tempo di 59.56 (nono), non riuscendo a cambiare di marcia nella seconda vasca. L’obiettivo del piemontese è quello di scendere sotto i 59″, vedremo se ci riuscirà.