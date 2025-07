SCIABOLATA D’ORO! Curatoli, Neri, Torre e Gallo campioni del mondo! Sconfitta l’Ungheria del mitico Szilagyi

Dieci anni dopo gli sciabolatori azzurri tornano sul tetto del mondo. Sono Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri a completare un’impresa sensazionale ai Mondiali di Tbilisi. Una medaglia d’oro emozionante, arrivata al termine di una finale condotta benissimo dagli italiani contro l’Ungheria, battuta per 45-37. L’ultimo successo azzurro ai Mondiali era arrivato nel 2015 e in quella squadra era presente ancora Luca Curatoli, che salì sul gradino più alto del podio insieme ad Aldo Montano, Enrico Berrè e Diego Occhiuzzi.

Szilagyi aveva messo paura in avvio con il 5-2 su Curatoli, replicato poi da Rabb contro Neri. Ci ha pensato Gallo, il migliore degli azzurri in finale, a ribaltare tutto con un clamoroso 11-4 contro Gemesi. Ancora Szilagyi ha ridato il sorpasso ai magiari, ma l’8-2 di Curatoli a Ilasz ha cambiato nuovamente l’inerzia della sfida. Avanti 35-29, Gallo ha dato addirittura 5-1 a Szilagyi, lanciando così Curatoli verso la gloria, con Luca che ha messo la quarantacinquesima stoccata.

La strada verso questa mitica finale si è aperta con la bella vittoria in semifinale contro il Giappone. Un successo arrivato per 45-36 al termine di una sfida gestita benissimo dagli azzurri. L’Italia aveva iniziato oggi dagli ottavi di finale con la vittoria sulla Germania per 45-39. Nei quarti di finale è saltata la sfida con gli Stati Uniti e gli azzurri si sono trovati ad affrontare una sorprendente Polonia, poi battuta per 45-28.

Si tratta della sesta medaglia in questi Mondiali per l’Italia con due ori e quattro bronzi. Domani ci sarà una giornata “di riposo”, visto che ci sono solo i primi assalti delle prove a squadre di sciabola femminile e spada maschile, con le medaglie che verranno assegnate nella giornata di mercoledì.