Scherma, Rossella Fiamingo comincia al meglio il suo Mondiale. Qualificata per il tabellone principale

Si è alzato il sipario sui Mondiali di scherma 2025 a Tbilisi. In questa prima giornata erano in programma le qualificazioni delle prove individuali di spada femminile e fioretto maschile. Per l’Italia è scesa in pedana la sola Rossella Fiamingo, che ha brillantemente superato la fase a gironi con sei vittorie, ottenendo così la qualificazione al tabellone principale.

La siciliana ha chiuso con un differenziale tra stoccate date e prese di +17. Fiamingo non ha davvero avuto problemi contro avversarie che non sono assolutamente al suo livello: l’uzbeka Egamberdieva, la filippina Harrison, la messicana Magallon, la singaporiana Nor Anuar, l’israeliana Kravets e la rumena Benea.

Fiamingo ha così raggiunto nel tabellone principale le compagne di squadra Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk. Domani si terranno gli assalti che porteranno poi all’assegnazione delle prime medaglie.

Sempre domani toccherà anche ai fiorettisti. I quattro azzurri (Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi) erano già tutti ammessi al tabellone principale a 64 e domani andranno a caccia della medaglia.