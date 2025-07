Scherma: missione compiuta per Neri e Torre. Gli azzurri superano i preliminari ai Mondiali

Missione compiuta. La gara di sciabola maschile individuale valida per i Campionati Mondiali 2025 di scherma in scena a Tbilisi si disputerà alla presenza di un contingente azzurro completo. Nella giornata odierna infatti Mattia Neri e Pietro Torre hanno superato agilmente la fase eliminatoria e, domani, prenderanno parte al tabellone principali insieme a Luca Curatoli e Michele Gallo, già qualificati per diritto di ranking.

Nella fase a gironi, Neri ha collezionato cinque vittorie ed una sconfitta, maturata nello specifico contro l’egiziano Ahmed Hesham (0-5). Poi, nel tabellone da 128, l’azzurro ha invece liquidato l’iraniano Nima Zahedi per 15-11.

Leggermente più complicato il cammino di Torre che, nel segmento iniziale, ha raccolto quattro successi e due K.O (contro l’atleta del Kuwait Abdulaziz Jomah per 4-5 e contro il teutonico Fredric Kindle per 2-5). Poi, giunto nella seconda sezione, il nativo di Livorno ha letteralmente passeggiato contro il canadese Roman Norris, arginandolo con il largo risultato di 15-8.

Ricordiamo che venerdì, oltre alla prova della sciabola maschile, ci sarà anche quella del fioretto individuale femminile. Saranno della partita in tal senso Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino.