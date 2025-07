Scherma, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio si fermano ai quarti nella spada. Italia a secco nella prima giornata dei Mondiali

Si chiude una prima giornata amarissima per l’Italia ai Mondiali di scherma 2025 in corso di svolgimento a Tbilisi. Dove essere un esordio iridato totalmente diverso per i colori azzurri ed invece, dopo i fiorettisti, anche le spadiste restano senza medaglie. Sicuramente la delusione è enorme, perchè queste erano anche le prove individuali (oltre al fioretto femminile) dove l’Italia puntava maggiormente ed invece finora resta lo zero nel medagliere.

A mettere la parola fine sulla giornata azzurra sono state le estoni Irina Embrich e Katrina Lehis, che hanno sconfitto nei quarti di finale rispettivamente Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, che si sono fermate così ad un passo dal podio. Embrich ha sconfitto Santuccio per 15-13 al termine di un assalto che ha visto l’estone prendere subito il comando, allungando anche sulle sette stoccate di vantaggio, prima di una quasi miracolosa rimonta da parte della siciliana.

Purtroppo anche tra Fiamingo e Lehis non c’è stato molto da fare. Immediato vantaggio da parte dell’estone, che ha preso subito il comando dell’assalto e lo ha tenuto fino alla fine. Lo 0-3 iniziale è stato abbastanza decisivo per Fiamingo, che si è trovata poi sempre sotto di questo margine, finendo poi per cedere 15-10.

Eliminazione ai sedicesimi di finale per le altre due azzurre in gara. Giulia Rizzi è stata sconfitta nel minuto supplementare dalla tedesca Laura Katalin Wetzker con il punteggio di 14-13, mentre Sara Maria Kowalczyk è stata battuta per 15-12 dalla russa Kristina Yasinskaya.