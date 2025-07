Rugby, Mondiali Under 20: Nuova Zelanda e Sudafrica conquistano la finale. L’Italia si giocherà il settimo posto

Si è disputata oggi la penultima giornata della World Rugby Under 20 Championship, la Coppa del Mondo juniores che oggi ha visto andare in scena le semifinali. Quelle per la finalissima, ma anche quelle per le posizioni di rincalzo, con l’Italia che ha affrontato l’Australia nella semifinale che valeva il quinto posto. Ecco come è andata.

La prima semifinale di giornata ha visto affrontarsi Francia e Nuova Zelanda. Una semifinale che vede i Baby Blacks partire subito forte, con due mete nei primi dieci minuti, e la Francia inseguire senza mai alzare bandiera bianca. Transalpini che a meno di 20 minuti dalla fine tornano a -1, ma la meta di Aisake Vakasiuola chiude i giochi e Nuova Zelanda che vince 26-34.

In serata la seconda sfida, con in campo Sudafrica e Argentina. Match che si incanala dalla parte del Sudafrica a cavallo del decimo minuto, con due mete nello spazio di un amen a lanciare i sudafricani. È una semifinale senza storia, i Pumitas non hanno la forza di reagire e rimontare e il Sudafrica chiude un match troppo facile vincendo 41-24.

Nella prima semifinale per il quinto posto scendevano in campo Inghilterra e Galles. Match di fatto senza storia, con gli inglesi che avevano sfiorato le semifinali per il titolo e si confermano di livello superiore con una vittoria netta per 51-13, nonostante il cartellino rosso a Ollie Streeter dopo 20 minuti di gioco.

Nell’altra sfida l’Italia affrontava l’Australia. Ed è una partenza shock per gli azzurrini, che subiscono due mete nei primi sei minuti del match. Italia che reagisce con la meta di Alessio Caiolo-Serra al 16’ per il 7-12, ma subito riallungano gli australiani. E prima dell’intervallo arriva la quarta meta e si va al riposo sul 7-24. Prova a riaprire il match l’Italia a inizio ripresa e le mete di Sascha Mistrulli e Edoardo Todaro portano gli azzurri sul -6, ma i calci di Fowler e la meta dello stesso giocatore chiudono il discorso e l’Australia vince 44-21.

Guardando alla lotta per evitare l’ultimo posto, la prima semifinale per la nona piazza ha visto sfidarsi Georgia e Spagna. Troppo forti i georgiani per gli iberici, che subiscono quattro mete nella prima mezz’ora di gioco e, de facto, chiudono qui il discorso con la Georgia che si impone alla fine per 43-12.

Nella seconda semifinale, invece, in campo Irlanda e Scozia, un classico del Sei Nazioni di categoria. Ed è una sfida al cardiopalma, con la Scozia che si porta sul 7-17 all’intervallo, si fa rimontare e superare dall’Irlanda, ma a tempo scaduto la meta di Jake Shearer fa esultare la Scozia che si impone 22-21.

WORLD RUGBY UNDER 20 CHAMPIONSHIP – RISULTATI

Semifinali

Francia – Nuova Zelanda 26-34

Sudafrica – Argentina 41-24

Semifinali 5° posto

Italia – Australia 21-44

Inghilterra – Galles 51-13

Semifinali 9° posto

Georgia – Spagna 43-12

Irlanda – Scozia 21-22