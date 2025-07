Rugby, l’Italia chiude i test match senza sorprese

Si è chiusa la stagione dell’Italia del rugby e gli azzurri di Gonzalo Quesada tornano oggi in Italia dopo il tour in Namibia e Sudafrica. Tre test match che dovevano far capire gli azzurri dove sono, con una rosa obbligata viste le assenze e la chance per alcuni ragazzi di mettersi in mostra. E, nel bene e nel male, il tour non ha regalato sorprese.

La partita più importante era la prima, quella contro la Namibia. Perché era la partita da vincere e perché storicamente l’Italia in estate rischia passi falsi dolorosi. Ma contro la Namibia l’Italia ha confermato di essere di un livello nettamente superiore, conquistando la più netta vittoria esterna nella propria storia e ha permesso a giocatori come Da Re e Vintcent di mettere nelle gambe importanti minuti in azzurro.

La prima sfida con il Sudafrica era decisamente più dura e non c’era per gli azzurri l’obbligo di vincere. E dopo un primo tempo sofferto, chiuso sul 28-3, nella ripresa l’Italia ha mostrato coraggio e qualità per rialzare la testa e mettere in difficoltà gli Springboks. Un match positivo, una sconfitta onorevole e ancora una volta l’occasione per i più giovani, in particolare lo stesso Da Re e Di Bartolomeo, di mettersi in mostra.

Il tour si è chiuso, però, nel peggiore dei modi con il netto 45-0 subito di nuovo contro il Sudafrica. Un match dove l’Italia non è mai entrata in partita, ricca di errori e dove si è evidenziata la netta differenza tra le due formazioni. Un ko aspettato, ma che nei numeri è stato troppo pesante per i ragazzi di Quesada. Unica nota positiva la prestazione dell’esordiente – da titolare – Mirko Belloni. In definitiva, dunque, un tour positivo come ha evidenziato il ct azzurro, che ha permesso di dare minuti a giocatori giovani e che ha ribadito che l’Italia è ben più forte di chi la segue nel ranking, ma che il gap con le migliori è ancora elevato.