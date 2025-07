Rugby, Mondiali Under 20: il programma delle finali

Si conclude sabato 19 luglio la World Rugby Under 20 Championship, il Mondiale juniores che si sta disputando in Italia. A Calvisano e Rovigo andranno in scena le finali che assegneranno i posti dal dodicesimo al primo, con il clou con la sfida tra Nuova Zelanda e Sudafrica che determinerà la formazione campione del mondo. Ecco il programma.

A Calvisano si disputeranno tre partite, iniziando con il match tra Irlanda e Spagna che vale l’11-12esimo posto, alle 15.30, per poi proseguire con la sfida per la medaglia di bronzo tra Francia e Argentina alle ore 18.00, per poi chiudersi con Georgia-Scozia, alle 20.30, che assegnerà il 9° e il 10° posto.

A Rovigo, invece, si parte alle ore 15.30 con l’Italia che affronterà il Galles per il 7-8° posto. A seguire sarà la volta, alle ore 18.00, di Inghilterra-Australia valida per il 5° posto, con il gran finale che si giocherà alle 20.30 con la finalissima fra Sudafrica e Nuova Zelanda.

WORLD RUGBY UNDER 20 CHAMPIONSHIP – FINALI

ore 15.30 – finale 11° posto – Irlanda v Spagna

ore 15.30 – finale 7° posto – Italia v Galles

ore 18.00 – finale 5° posto – Inghilterra v Australia

ore 18.00 – finale 3° posto – Francia v Argentina

ore 20.30 – finale 9° posto – Georgia v Scozia

ore 20.30 – finale 1° posto – Sudafrica v Nuova Zelanda