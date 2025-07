Rugby, Test Match: dopo 21 mesi il Galles torna a vincere. All Blacks a valanga

Il rugby internazionale ha acceso i motori e la finestra estiva entra nel suo momento clou. Tra conferme, sorprese e scivoloni, il weekend appena trascorso ha offerto sfide spettacolari e risultati eloquenti. La Nuova Zelanda ha messo in chiaro le cose dopo un inizio incerto: il 43 a 17 rifilato alla Francia cancella ogni dubbio e rilancia gli All Blacks tra le grandi protagoniste. Da segnalare anche il ritorno al successo del Galles, che a Kobe ha superato il Giappone per 31 a 22, mettendo fine a un incubo lungo 21 mesi. Vittoria importante anche per l’Inghilterra, che ha avuto la meglio sull’Argentina 22 a 17 in una partita più combattuta del previsto.

In uno degli incontri più intensi, le Fiji hanno piegato 29 a 14 una Scozia penalizzata da tre cartellini e dall’espulsione di Darcy Graham. A senso unico, invece, il trionfo dell’Irlanda sul Portogallo: 107 a 6 il punteggio finale, frutto di una prestazione dominante nonostante le numerose assenze. L’Italia chiude la sua estate con un tonfo pesante: a Durban, un Sudafrica ridotto in 14 uomini per oltre un’ora ha comunque schiantato gli Azzurri 45 a 0, dimostrando una superiorità netta e incolmabile.

In giro per il mondo, altri risultati da segnalare: in Sudafrica, la Georgia è stata battuta dai Cheetahs per 24 a 20, mentre l’Uruguay ha dominato la Romania con un roboante 70 a 8, firmando la sua vittoria più ampia contro una Tier 2. Vittoria convincente anche per la Spagna, che ha superato gli USA 31 a 20 a Charlotte, e applausi finali per i British & Irish Lions, che hanno travolto l’AUNZ Invitational XV con un secco 48 a 0.

TEST MATCH – risultati

Nuova Zelanda–Francia 43–17

Giappone–Galles 22–31

Fiji–Scozia 29–14

Argentina–Inghilterra 17–22

Sudafrica–Italia 45–0

Portogallo–Irlanda 6–107

Cheetahs–Georgia 24–20

Uruguay–Romania 70–8

USA–Spagna 20–31

AUNZ Invitational XV–British & Irish Lions 0–48