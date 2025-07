Rugby, Mondiali Under 20: l’Italia sfida la Georgia e punta la top 8

Si chiude domani sera la fase a gironi della World Rugby Under 20 Championship, i Mondiali juniores della palla ovale, e l’Italia scenderà in campo allo Stadio San Michele di Calvisano per sfidare la Georgia nell’ultimo match del girone C. Una sfida fondamentale per la classifica e per il prosieguo della strada iridata.

Dopo il ko all’esordio contro la Nuova Zelanda, infatti, l’Italia ha battuto di misura l’Irlanda e attualmente è terza nel girone con 4 punti, due in meno degli irlandesi e due in più della Georgia. Se, come da pronostico, i Baby Blacks dovessero battere senza patemi l’Irlanda allora la partita con i Lelos potrebbe valere la seconda posizione finale in caso di vittoria. Ma con un ko gli azzurrini chiuderebbero ultimi e finirebbero a giocarsi un posto dal nono al dodicesimo nella classifica finale.

Nell’ultima edizione gli azzurrini persero proprio contro la Georgia l’ultimo match della fase a gironi e, dunque, i ragazzi di Roberto Santamaria sanno che non possono prendere sottogamba la partita. I georgiani hanno messo in difficoltà l’Irlanda all’esordio, prima di essere battuti nettamente dalla Nuova Zelanda e anche loro sono spalle al muro e saranno aggressivi e pericolosi per 80 minuti.

ITALIA – GEORGIA

Italia: 15 Gianmarco Pietramala 14 Alessandro Drago 13 Edoardo Todaro 12 Riccardo Casarin 11 Federico Zanandrea 10 Roberto Fasti 9 Niccolò Beni 8 Nelson Casartelli 7 Antony Miranda 6 Giacomo Milano 5 Enoch Opoku-Gyamfi 4 Mattia Midena 3 Nicola Bolognini 2 Nicolò Michele Corvasce 1 Sascha Mistrulli

In panchina: 16 Alessio Caiolo Serra 17 Sergio Pelliccioli 18 Luca Trevisan 19 Simone Fardin 20 Piero Gritti 21 Carlo Antonio Bianchi 22 Luca Rossi 23 Riccardo Ioannucci

Georgia: 15 Luka Takaishvili 14 Luka Keshelava 13 Sandro Meskhidze 12 Nugzar Kevkhishvili 11 Tariel Burtikashvili 10 Gigi Sirbiladze 9 Giorgi Spanderashvili 8 Mikheil Shioshvili 7 Andro Dvali 6 Giorgi Arzenadze 5 Gagi Margvelashvili 4 Temur Tsulukidze 3 Mate Ghurtskaia 2 Mikheil Khakhubia 1 Bachuki Baratashvili

In panchina: 16 Shota Kheladze 17 Giorgi Turashvili 18 Giorgi Meskhidze 19 Nikoloz Chkhortolia 20 Davit Baramia 21 Temur Dzodzhuashvili 22 Data Akhvlediani 23 Nika Abesadze